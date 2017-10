Montella crede nella ripresa: “Il Milan è vicino alle big nel gioco, non nei risultati”

Vincenzo Montella ha ricevuto il Premio Nils Liedholm a Villa Boemia, ma non è un momento facile per l’allenatore rossonero, stritolato dalle critiche e turbato da molte voci di mercato dopo la sconfitta a San Siro contro la Roma e l’inizio difficile di stagione, a guida di una squadra completamente rinnovata e ricostruita in estate.

"Sono orgoglioso di ricevere questo premio. Mi auguro di poter vincere come Liedholm, che ha conquistato due scudetti in due città diverse. È un punto di riferimento e mi auguro sia di grande auspicio", ha affermato Montella ricordando i successi dell’ex-tecnico di Milan, Roma, Verona, Fiorentina, Monza e Varese.

Il ko contro la Roma e il rischio esonero

" Voci sul futuro? Non mi hanno turbato e non mi turbano. Conosco i rischi del mestiere, più si allena una squadra blasonata e più ci sono rischi e chiacchiere. Il mio pensiero è ora di preparare la prossima partita: il derby con l’Inter. Il mio mestiere è bellissimo, perché ti appassiona sempre. Quando non perdo, mi piace anche la domenica. Quella contro la Roma è sicuramente una sconfitta che brucia, ma meritata. Ma questo conta poco, stiamo facendo un percorso che vogliamo proseguire per migliorare. "

Milan distante dalle altre big e criticato

" Ci stiamo avvicinando alle altre grandi squadre, lo abbiamo fatto nel gioco ma nel risultato. Stiamo lavorando ma sono cose preventivabili, e stiamo insistendo sul lavoro da fare. Le critiche? Ci stanno, perchè le aspettative sono altissime, ma sappiamo quale sia la realtà. Il nostro obiettivo è quello che ci deve portare a crescere per raggiungere i primi quattro posti. Non siamo lontanissimi, l'importante è non farsi condizionare. Personalmente, sono estremamente ottimista, so che c'è lavoro da fare ma ci sono le potenzialità. Vedo il cammino un po' in salita ma è abbastanza normale, ci vuole tempo e bisogna mantenere l'equilibrio nelle analisi. "