Montella scalda il derby: "Il Milan gioca meglio dell'Inter e non ci stanno 7 punti fra le squadre"

" "Sinceramente non penso ci siano sette punti di differenza tra l'Inter e il Milan come valori dimostrati sul campo e in prospettiva. Abbiamo bisogno di dimostrarlo a noi stessi e ai nostri tifosi, e abbiamo la possibilità di farlo attraverso la prestazione di domani". "

Così Vincenzo Montella, allenatore dei rossoneri, alla vigilia dell'atteso derby di domani sera in cui i rossoneri non possono permettersi alcun passo falso se non vogliono precipitare a meno 10 lunghezze dai ‘cugini’ nerazzurri e vedere fortemente compromessa la rincorsa alla Champions League, l’obiettivo bramato dalla dirigenza rossonera

" "Pensiamo a fare il Milan e a lavorare sui nostri pregi, dobbiamo pensare a noi piuttosto che all'avversario. Al derby arriviamo concentrati, pronti, determinati, le caratteristiche fondamentali per domani. E' una partita da giocare con leggerezza, rabbiosi e un pizzico spensierati. La pressione? È un derby importante di rinascita per entrambe le società visti i risultati deludenti degli ultimi anni. Noi siamo tornati in Europa attraverso un cammino faticoso. Ho vissuto altri derby in giro per l'Italia e credo che questo è un derby che si respira nell'aria". "

"Giochiamo meglio dell’Inter e lo spogliatoio è tutto con me"

" "La pressione c'è ed è molto piacevole, dà stimoli e moltissime motivazioni, è giusto che ci sia e va vissuta nella giusta dimensione. Cosa temo dell'Inter? E' una squadra molto equilibrata, esperta, capace di rallentare il gioco o capire quando forzare nelle transizioni, con davanti un giocatore di grande qualità e cosa. Dovremo stare attenti a non lasciargli campo, profondità e i cross. È una squadra che la le sue caratteristiche, quello che mi impressiona è come riesce a capire come alternare le varie velocità della partita. Ci vuole anche la rabbia, ma giocando con leggerezza si esprimono meglio le caratteristiche, anche quelle dell'agonismo e del furore. Il termine cattiveria non mi piace.Ma a prescindere da tutto, il campionato è lunghissimo, non ci sarà nessun verdetto dopo questa partita. Spalletti? E' un grandissimo allenatore, sta ottimizzando al meglio, ha trovato calciatori con grandissima voglia di rivalsa come è successo a me l'anno scorso e questo può fare la differenza. Noi giochiamo leggermente meglio dell'Inter, anche se abbiamo qualche punto in meno e 10 giocatori diversi. Ma concordo nel dire che Spalletti è il valore aggiunto dell'Inter. Nerazzurri più premiati dalla fortuna? Dirlo sarebbe semplicistico e ingeneroso verso l'Inter e verso la mia professione, non credo che la fortuna possa determinare così tanto, evidentemente hanno meritato. Hanno avuto la forza di cambiare partite difficili, ed è un merito". "

"Personalità di Bonucci fastidiosa? Gli spifferi non esistono"

Montella torna a parlare anche di capitan Bonucci, il capitano ed uno dei nuovi acquisti che ha deluso di più fino a questo momento…

" Leonardo è un giocatore del quale non ci pentiremo mai, è un valore oggi di oggi e del domani. Ora è un momento così, al minimo errore è colpevole di tutto, ma lui è forte e sa questa cosa. Sa difendersi e non ho alcun tipo di preoccupazione in merito alla sua situazione. Non so cosa venga raccontato e cosa venga scritto, al Milan seguiamo tutti una sola anima. Vecchi o nuovi, giovani o meno giovani, chi non ci segue non è un vincente. Questi spifferi non esistono, tutti seguono la mia indicazione. Se ho il timone dello spogliatoio? Assolutamente sì, ho il controllo. Lo sento e lo respiro, c'è voglia di rivalsa e siamo un gruppo coeso. Dobbiamo crescere nelle difficoltà, dimostrando di saper reagire nei momenti duri. "