Montella: “Testa già rivolta ai preliminari, con Bonucci largo alla difesa a tre”

La prima sconfitta nella tournée cinese non fa suonare alcun campanello d’allarme in casa Milan, Vincenzo Montella è consapevole del fatto che è presto per tirare le somme e che la sua squadra è ancora un cantiere aperto, complice i tanti nuovi acquisti arrivati nel mercato estivo e che vanno ancora assemblati. Il tecnico campano sa che l’obiettivo è quello di essere competitivi per l’impegno nel preliminare di Europa League in programma giovedì 27 luglio contro il Craiova

" Oggi non posso guardare il risultato, anche se nel secondo tempo abbiamo sfiorato in alcune circostanze il pareggio. Mi è piaciuta l'applicazione della squadra in fase difensiva. Nel complesso vedo i ragazzi molto convinti nelle cose che fanno: la reazione nella ripresa ne è stata la prova. Domani arriveranno Bonucci, Conti, André Silva e Biglia, valuteremo le loro condizioni fisiche e decideremo chi schierare e per quanti minuti. Ci mancavano diversi giocatori, quindi vedo grandi margini di crescita. La mia testa è già alla partita del 27, dove sicuramente non arriveremo nelle migliori condizioni. I nostri allenamenti sono proiettati solo verso quella sfida. Obiettivi? Abbiamo 3 competizioni, non ci sono preferenze. Al momento la priorità è entrare nella fase a gironi dell'Europa League, poi la testa si proietterà al campionato e alla Coppa Italia. "