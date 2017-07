Morata è sempre più vicino al Chelsea: ora il Milan punta tutto su Belotti

Fuori un altro. Non è fatto di sole gioie il fin qui entusiasmante mercato del Milan, ma anche di qualche obiettivo sfumato. Specialmente in attacco, il reparto dove la dirigenza rossonera vuole intervenire per completare la rosa. Ieri Pierre-Emerick Aubameyang, tolto dal mercato dal Borussia Dortmund, e oggi Alvaro Morata, pure lui destinato a non arrivare a Milano: secondo 'Sky' l'attaccante spagnolo si sta avvicinando a grandi passi al Chelsea. Dovrebbe essere dunque lui il sostituto del partente Diego Costa, che dopo tre anni tornerà all'Atletico Madrid.

Morata va da Conte

Una vera e propria doccia gelata per il Milan, che da settimane aveva messo Morata in cima alla lista dei desideri. "Ci aveva dato ampia disponibilità, poi sono sorte complicazioni tra finale di Champions e inserimento di diverse squadre e la pista si è raffreddata. Potrà riscaldarsi ma solo alle nostre condizioni", diceva un paio di giorni fa il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Una di queste squadre era il Manchester United, che ha poi virato (con successo) su Romelu Lukaku; un'altra proprio il Chelsea, che a poche ore dal rinnovo di Antonio Conte sta per confezionare un regalo di prim'ordine per l'italiano. Ex Juventus uno ed ex Juventus l'altro, ma allenatore e attaccante si sono solo sfiorati: nel 2014 Morata arrivava a Torino 4 giorni dopo l'addio di Conte.

Real Madrid's Alvaro Morata does not look like joining Chelsea, according to reportsPA Sport

Tutto su Belotti

Per il Milan è dunque giunto ufficialmente il momento di virare su Andrea Belotti. Sempre più la prima scelta offensiva, considerato che nemmeno la pista che porta a Nikola Kalinic è così facile da percorrere. I contatti tra i due club proseguono e il gradimento dell'attaccante, che notoriamente da ragazzino vedeva solo rossonero, c'è: secondo 'Sportmediaset', anzi, il centravanti incontrerà a breve il presidente Urbano Cairo per ribadirgli la propria volontà di andare al Milan. Lo stesso patron, peraltro, lo aveva anticipato qualche giorno fa: "Incontrerò Andrea per capire se sia contento di restare da noi. Lo voglio motivato, anche se non ho dubbi sul fatto che lo sia".

Ciliegina sulla torta

Nella Milano rossonera fremono. Belotti sarebbe una ciliegina gustosissima sulla torta di un mercato di prim'ordine. Centravanti indiscusso della nazionale italiana, porterebbe in dote quella ventina di reti che l'incognita André Silva, al primo anno in Italia, non può ancora garantire con assoluta certezza, nonostante la sponsorizzazione di Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo. Il simbolo granata completerebbe dunque la trasformazione del modulo di Montella verso un definitivo 3-5-2, scelta divenuta chiara dopo l'acquisto di Leonardo Bonucci dalla Juventus. Con Belotti, inoltre, si verrebbe a creare una spina dorsale italiana completata da Donnarumma, Conti, lo stesso Bonucci, Romagnoli e Bonaventura. Tutti titolari o potenziali tali. Un aspetto da non sottovalutare nell'economia di uno spogliatoio.

Suso e Locatelli restano

Dopo Belotti, se davvero arriverà al Milan, sarà tempo di pensare a un'opera di sfoltimento di una rosa divenuta improvvisamente molto ampia. Tra i possibili partenti non ci sono però Suso e Manuel Locatelli, per il quale si parlava addirittura di Juventus: secondo 'Milan TV', emittente ufficiale del club rossonera, non ci sono possibilità che i due cambino squadra nelle prossime settimane. Anzi, per l'ala spagnola è pronto il sospirato rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. Anche lui, a meno di sorprese, dovrebbe dunque far parte del progetto di rinascita del Milan.