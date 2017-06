Moratti risponde a Capello su Calciopoli: "Mi ha dato fastidio"

È scoppiato un polverone ma non poteva essere altrimenti. A innescare la miccia è stato Fabio Capello, nuovo allenatore dello Jiangsu Suning, al momento della sua presentazione in Cina. Nel nominare i membri dello staff, il tecnico friulano si è soffermato su Gianluca Zambrotta e rievocando il passato comune ha ribadito il suo punto di vista su Calciopoli con una frase che non è piaciuta all’ambiente interista:

" Zambrotta è stato un mio giocatore ai tempi della Juve. Insieme abbiamo vinto due campionati che poi ci hanno tolto. Però li abbiamo vinti sul campo "

Il solito riferimento agli Scudetti revocati delle stagioni 2004-05 e 2005-06 ha riaperto il dibattito e Massimo Moratti ha sottolineato la poca eleganza di Don Fabio per il luogo in cui si trovava al momento dell’affermazione incriminata: la proprietà dello Jiangsu Suning e dell’Inter, la squadra a cui è stato assegnato lo Scudetto del 2006, è infatti - ovviamente - la stessa.

" Il gruppo Suning è bravo a scegliere i suoi allenatori, perché sia Luciano Spalletti all’Inter che Fabio Capello allo Jiangsu sono due ottimi tecnici. Quella frase di Capello però è stata una bella scivolata. Se mi ha dato fastidio? Ovviamente, ma non fatemi dire altro "

La polemica è destinata a non placarsi mai, tanto più che ora Fabio Capello si trova nell’orbita interista.