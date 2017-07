Napoli, che beffa! Berenguer si trasferisce clamorosamente al Torino

Proprio quando sembrava tutto pronto per il trasferimento di Berenguer al Napoli il giocatore spagnolo beffa tutti e si trasferisce al Torino.

Brutta sorpresa quella che l’Osasuna ha regalato ai tifosi napoletani che erano pronti ad accogliere il terzino classe 1995 e che invece dovranno accontentarsi di vederlo con la maglia granata. Berenguer, sul quale nei giorni scorsi si era anche sbilanciato il patron De Laurentiis, si trasferisce in Piemonte per 5,5 milioni di euro più 1 di bonus e un altro milione e mezzo inserito in una clausola a favore di una futura rivendita all’Atletico Bilbao. Sulla mancata riuscita dell’operazione in casa Napoli dovrebbe aver influito la decisione di Giaccherini di non accettare alcuna destinazione pur di rimanere in azzurro.

L’Osasuna, così facendo, ha ceduto Berenguer al Torino per una somma complessiva di circa 8 milioni di euro tra base fissa, bonus e clausola a favore dell'Atletico Bilbao. Il tutto con buona pace del Napoli che era pronto ad annunciare l’acquisto del giovane spagnolo e che ora dovrà tornare sul mercato per reperire un sostituto, magari trovando prima una sistemazione per Giaccherini.

A cura di Filippo Rivani