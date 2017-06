Napoli-Hamsik, 10 anni insieme: la bandiera che per restare azzurro ha mollato Mino Raiola

Era un pomeriggio d’estate, l’Italia era campione del mondo, i Linkin Park sfondavano le casse con “What I’ve done” e il Napoli comprava Marek Hamsik. Oggi questi eventi sembrano tutti sullo stesso livello d’importanza e altisonanza ma, circa un decennio fa, chi avrebbe puntato una lira su quel giovane giocatore slovacco, un ragazzo timido che ha fatto gioire parecchie volte il Rigamonti di Brescia? Nessuno, se non lui. Aurelio de Laurentiis, l’uomo che ha portato il Napoli dall’inferno alla Serie A e, per festeggiare il ritorno, decide di sborsare un assegno da circa 5,5 milioni di euro per quel Marek Hamsik. ADL ancora non lo sa, ma probabilmente ha fatto l’affare della vita. Quel ragazzo, faccia pulite e guancie rosse, da lì a dieci anni sarebbe diventato un simbolo, un leader, una bandiera.

In dieci anni ne sono successe di cose. Hamsik non è più quel “bambino“, quel gnaro, che tanto aveva incantato Brescia. Marek è diventato un trascinatore, un fenomeno vero, unico nel suo ruolo di “trequartista mascherato”: assist, gol, giocate. Conquistare la calda Napoli proveniendo da un freddo e anonimo paese slavo è stato però il gol più bello di Hamsik.

E quello che lega giocatore e città è molto più di un legame oggi decennale. Citando Max Pezzali, quello che c’è tra Hamsik e Napoli è “quell’amore che i cantanti cantano“: sentimento genuino, reale, che va oltre il materialismo e oltre ai soldi. Ecco, soldi. Cosa a cui Marek ha rinunciato: no secco a chi gli fa la corte. “Resterò per sempre a Napoli“, una cosa che dopo dieci anni di rapporto viene spontaneo dire, ma chi quel 28 giugno 2007 ci avrebbe puntato.

E allora via le distrazioni, via a chi lo vuole distogliere dalla sua totale concessione al Napoli. Via anche quel Raiola, che a Napoli lo ha portato ma gli ha anche recapitato tante proposte di addio. Ma a Hamsik non interessa, l’amore che prova per Napoli è molto più forte. Auguri Napoli e auguri Hamsik: finchè morte non vi separi!

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

