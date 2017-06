Napoli, Insigne non vestirà la maglia numero 10: "Mi tengo il 24". Reina, più vicino il rinnovo

Lorenzo Insigne non vestirà la maglia numero 10. Se qualche settimana fa il suo agente era stato possibilista riguardo alla possibilità di vedere il talento di Frattamaggiore indossare un giorno la maglia che fu di Diego Armando Maradona, il diretto interessato – che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia di Antonio Cassano e Carolina Marcialis – ha messo a tacere ogni indiscrezione affermando in’intervista a Sky che anche nelle prossime stagioni continuerà a vestire la maglia numero 24:

" La maglia numero 10? Mi tengo stretto il mio 24, anche se un giorno sarebbe bello che qualcuno possa tornare a indossare quella maglietta "

Reina, rinnovo più vicino

Se la maglia numero 10 è un argomento di discussione che si ripropone costantemente ogni anno, in casa Napoli il tormentone degli ultimi giorni riguarda il rinnovo di Pepe Reina. Il portiere azzurro è in vacanza ma il suo manager Manuel Garcia Quillon è in contatto continuo con il ds napoletano Cristiano Giuntoli: la trattativa pare a un bivio, col portiere spagnolo che sembra sempre più vicino a rinnovare il proprio accordo firmando un biennale e posticipando il suo eventuale addio nell’estate del 2018. L'operazione futuro è comunque già partita e il Napoli continua a lavorare per provare a prendere dall’Udinese il promettente Alex Meret, per farlo crescere al fianco di Reina e poi lanciarlo. Quasi nulle invece le possibile di vedere l’ex romanista Szczesny alla corte di Sarri, nonostante l’Arsenal continui a credere una cifra molto esosa per il cartellino del proprio estremo difensore e che la Juve non intende scucire, i bianconeri hanno da qualche settimana un accordo sulla parola col polacco che, presto o tardi, diventerà l’erede di Buffon in bianconero.