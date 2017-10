Napoli-Inter, il banco di prova più duro per la difesa meno battuta contro il miglior attacco

Per la prima volta nella storia della Serie A le prime due squadre della classifica hanno raccolto insieme 46 punti in otto giornate. Gli unici due persi sono stati quelli lasciati per strada a Bologna dai nerazzurri. Questa statistica mette ancora più pepe all’anticipo del San Paolo tra Napoli e Inter: una partita che vale il primato in Serie A. Una gara che arriva nel momento giusto sia per i partenopei che per gli uomini di Spalletti.

Inter, la sfida più difficile per la difesa di Spalletti

Se molti credevano al cammino del Napoli, al di là del filotto immacolato di successi, in pochi avrebbero potuto pronosticare l’Inter al secondo posto a -2 dal percorso netto con Fiorentina, Roma e Milan già incontrate e superate. Quella del San Paolo è una sfida complicata per i nerazzurri e soprattutto per la difesa meno battuta del torneo, primato che Spalletti condivide proprio con Sarri (solo 5 i gol incassati) e la Roma che, però, ha disputato un incontro in meno. D’Ambrosio-Skriniar-Miranda-Nagatomo, questa la catena che dovrebbe essere confermata sabato sera, sarà alle prese con il miglior attacco della Serie A. Sono 26 le reti che ha saputo produrre fin qui la macchina offesiva partenopea, più di 3 a partita in media. Il confronto Callejon-Nagatomo rischia di essere a senso unico, come peraltro già dimostrato dal giapponese con il regalo decisivo nell’ultimo Inter-Napoli gentilmente offerto allo spagnolo. Skriniar è stato, invece, un acquisto sottovalutato e azzeccato mentre D’Ambrosio si sta dimostrando affidabile oltre ogni più rosea previsione. Miranda lascia qualche crepa e nel duello contro Mertens non potrà sbagliare nulla.

Insigne, un rischio calcolato da Sarri

Molto dipenderà dalla presenza di Lorenzo Insigne, uscito acciaccato dalla gara dell’Etihad con il Manchester City. Dolorante, il fantasista ha fatto temere il peggio toccandosi l’inguine ma il sospetto stiramento è stato derubricato ad affaticamento muscolare. Sarri lo sta monitorando ora per ora, ma è difficile che si privi del suo talento che potrebbe stringere i denti con un’infiltrazione. Le alternative sono Zielinski avanzato – mossa che è stata adottata già in Inghilterra – Ounas o Giaccherini.

Lorenzo Insigne, Shakhtar Donetsk-Napoli, LaPresseLaPresse

Napoli e la 'nuova' pressione di essere la squadra da battere

Coppa Italia a parte (il famoso 0-2 con lite furibonda a fine gara tra Mancini e Sarri), l’Inter non espugna il San Paolo dall’ottobre ’97. Anche se in palio c’è il primo posto, ad avere meno pressione è proprio la squadra ospite. In virtù della sua classifica e delle considerazioni fatte in precedenza, i nerazzurri partono sfavoriti e potranno impostare la loro gara giocando di rimessa (difesa e contropiede alla vecchia maniera) e senza particolari assilli. L’obiettivo è tornare in Champions League e il percorso intrapreso è in linea con le ambizioni. Spalletti, uno che a Napoli qualche soddisfazione se l’è tolta, progetta lo scherzetto con l’aiuto di Martusciello che oggi fa parte del suo staff e che ha lavorato con Sarri a Empoli. I partenopei possono volare a +5, ma paradossalmente hanno l’onore e l’onere di essere la squadra da battere.