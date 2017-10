Napoli-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri

Indisponibili: Milik

Squalificati:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Indisponibili: Brozovic

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto solo una delle ultime nove sfide contro i partenopei in Serie A (cinque successi campani e tre pareggi completano il parziale).

In particolare l’Inter non batte il Napoli in Serie A al San Paolo dall’ottobre 1997: da allora otto vittorie dei padroni di casa e tre pareggi.

Il Napoli ha vinto 13 partite di fila in Serie A: solamente la Juventus (15) e proprio l’Inter (17) hanno fatto meglio nel massimo campionato.

L’Inter è imbattuta da 10 partite di campionato (9V, 1N): i nerazzurri non arrivano a 11 match di Serie A senza sconfitte da settembre 2010.

Il Napoli è il miglior attacco del campionato con 26 gol segnati: l’ultima squadra a segnare più reti nelle prime otto di campionato è stata la Juventus (27 reti) nella stagione 1959/60.

Per la prima volta nella storia della Serie A, le prime due squadre in classifica all'8ª giornata hanno un totale di almeno 46 punti (Napoli 24, Inter 22).

Tutti i primi nove giocatori di questo campionato per numero di passaggi riusciti sono di Napoli o Inter.

José Callejón ha realizzato quattro gol in otto partite di campionato contro l’Inter (a nessuna squadra ha segnato di più nella competizione), compresa la sua prima doppietta in Serie A (ottobre 2014).

Due gol per Mauro Icardi contro il Napoli in Serie A – l’argentino segna in media un gol ogni 20 palloni giocati, record tra gli autori di almeno cinque reti nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione.

Lorenzo Insigne, un gol in nove sfide contro l’Inter in A, ha preso parte attiva a 13 gol nelle sue ultime 12 presenze nella massima serie (sette reti, sei assist).