Napoli, prof. Mariani: "Spero di vedere Milik in campo a Natale"

Napoli, 11 ott. (LaPresse) - "Di solito il secondo trauma è più veloce da smaltire: mi auguro che Arek Milik possa tornare in campo per Natale". Queste le parole rilasciate a Radio Crc dal professor Pierpaolo Mariani, medico chirurgo che ha operato l'attaccante polacco al ginocchio destro, poche settimane fa alla clinica Villa Stuart. "Chiunque di noi è chiamato ad affrontare lo stesso intervento una seconda volta ha meno paura, perché sa già a cosa va incontro. Sono convinto che il ragazzo recupererà più in fretta, d'altronde già l'anno scorso ce l'ha fatta. Il prossimo test? Non so quando lo faremo, ora è sotto la cura del dott. De Nicola, ma in linea di massima rivedo i calciatori operati dopo un mese", ha aggiunto il professor Mariani nell'intervista.