Napoli, solo un affaticamento per Lorenzo Insigne: crescono le chance di vederlo contro l'Inter

Un bel sospiro di sollievo. E’ quello che può tirare il Napoli, dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto quest’oggi Lorenzo Insigne, uscito a metà ripresa martedì sera contro il Manchester City per un fastidio muscolare. Tanti hanno temuto il peggio ma per fortuna di Sarri, il numero 24 azzurro non ha rimediato alcuna contusione o lesione ma solo un affaticamente muscolare che non dovrebbe impedirgli di essere in campo sabato sera nel big match al San Paolo contro l’Inter. La certezza però si avrà solamente domani, quando il ragazzo sarà rivalutato e Sarri deciderà se convocarlo oppure lasciarlo a riposo. Quest’ultima ipotesi, anche per l’importanza della sfida, appare assai improbabile.

Il comunicato del Napoli

" Lorenzo Insigne, uscito a scopo precauzionale nella ripresa del match di Manchester in Champions League, ha svolto oggi accertamenti medici strumentali: gli esami hanno escluso lesioni nella zona interessata e confermato l'affaticamento muscolare diagnosticato negli spogliatoi dell'Etihad Stadium. L'attaccante nel pomeriggio svolgerà terapie al Centro Tecnico di Castelvolturno. Le sue condizioni saranno valutate domani. "