Le parole di Nedved aprono o chiudono il caso Dybala?

" Dybala? Può avere alti e bassi, alla sua età, ma sa che ha una società che gli sta vicino a cui si può appoggiare per ogni evenienza. L'unico consiglio che posso dargli e di fare sacrifici nella vita privata e di fare veramente il calciatore, dare sempre il massimo in allenamento: così può diventare davvero grande. Allegri è uguale con tutti i giocatori, alla Juve è così anche Higuain, quando non stava bene, andava in panchina. Alla Juventus gioca solo chi è al massimo della condizione "

Le parole di Pavel Nedved nei confronti di Paulo Dybala, pronunciate a Nyon a margine dei sorteggi di Champions League, possono essere lette in diversi modi. Le interpretazioni sono molteplici ma ciò che sembra chiaro è che si tratta di un velato rimprovero all’argentino. Pensa da calciatore, vivi da calciatore, nient’altro. Che è in sostanza la mentalità che ha contraddistinto la carriera di Pavel Nedved: una professionalità quasi ossessiva, una condizione necessaria per restare a lungo ad alti livelli e per migliorarsi ulteriormente. Un passaggio fondamentale per essere un campione, una caratteristica che si ritrova in tutti quei giocatori che da anni competono al top. Nedved non è nato con il talento puro di un Messi o di un Ronaldo, ma è arrivato al Pallone d’oro vivendo la sua quotidianità calcistica con una continuità martellante.

Da settembre ad oggi Dybala si è preso troppe pause: la continuità di rendimento è prerogativa fondamentale per un campione e tre mesi sotto tono da parte dell’argentino sono sintomatici di una durezza mentale che ancora non lo accompagna. Quindi Nedved altro non fa che invitare Dybala a dare ancora di più, perchè le qualità da campione gliele riconsocono tutti e non sono mai state in dubbio. I colpi ci sono, la capacità di essere decisivo anche, ma l’attitudine ad essere continuo no. E questo marca la differenza tra un ottimo giocatore ed un campione. Ed è questo lo scalino che manca a Dybala da affrontare.

Resta il fatto che il messaggio di Nedved, per di più diffuso a mezzo televisivo, è un chiaro segnale – in termini quasi paterni - nei confronti di Dybala: serve uno scatto di mentalità importante e la società è pronta ad aiutarlo in questo senso. È sembrato anche inusuale che il vicepresidente affidasse ad una diretta delle parole così incisive, forse più nell’effetto che hanno avuto che nelle reali intenzioni della Furia Ceca. Non è trascurabile però il vuoto di rendimento di Dybala negli ultimi tre mesi: alle scintille di agosto e settembre hanno fatto seguito prestazioni sottotono e tanta frustrazione. Un girone di Champions chiuso senza gol e senza assist è la cartina di tornasole di un periodo no, che deve presto girare. Nedved ha lanciato il primo vero segnale, un velato richiamo all'ordine, seppur con un tono paterno evidente. Un segnale legato soprattutto al passaggio sulla vita privata, che lascia trasparire quanto l'aspetto extra-campo abbia creato in questo periodo qualche distrazione di troppo all'argentino. Il momento di difficoltà, oltre che dal campo, è certificato anche dalle parole di Nedved. Ora la sveglia per l'argentino deve suonare.