Non solo Douglas Costa: se parte Cuadrado, la Juventus vuole anche Bernardeschi

La Juventus, dopo aver raggiunto l’accordo di massima con il Bayern Monaco per Douglas Costa, ha in mente un altro rinforzo per le corsie laterali: Federico Bernardeschi. La Fiorentina vorrebbe trattenere a tutti i costi il suoi gioiello, ma, dopo che Corvino ha fatto recapitare l’offerta di rinnovo all’entourage del giocatore, non ha avuto ancora risposta. Più passa il tempo e più l’esterno offensivo si allontana da Firenze, allettato di approdare in un top club come la Juve.

Da Corso Galileo Ferraris sono pronti a mettere sul piatto un’offerta sostanziosa, oltre 40 milioni di euro, per rompere le resistenze della dirigenza gigliata. A maggior ragione se partisse Juan Cuadrado, messo nel mirino dal Paris Saint-Germain da qualche giorno a questa parte.

Sullo sfondo c’è l’Inter, che già ha avuto dei contatti con l’agente del 23enne. Ma la sensazione è che, nel caso in cui partisse l’esterno colombiano, la Juventus sarebbe pronta a sferrare l’assalto.