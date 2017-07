Non solo VAR: anche FIFA 18 aggiorna le decisioni dell’arbitro

È tempo di rivoluzioni in campo arbitrale e, mentre attendiamo con trepidazione l’inizio della prima stagione di Serie A con la VAR in modalità online, anche il virtuale corre ai ripari. Il team di sviluppo di FIFA 18 ha, infatti, stabilito di migliorare la figura dell’arbitro in modo molto accurato.

Le decisioni dei direttori di gara saranno più coerenti e verosimili con quelle del calcio reale. A chi non è capitato di prendersela per un’espulsione assurda o per un potenziale contropiede in campo aperto fermato magari per un precedente fallo assolutamente veniale?

Sono state molte le critiche e le segnalazioni ricevute dalla EA Sports per la questione arbitri sui precedenti capitoli del gioco ed è per questo che è stata realizzata un’approfondita ricerca e uno studio dei potenziali miglioramenti da introdurre. Anche nel virtuale l’arbitro starà al passo con i tempi.

