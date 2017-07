Ora ci siamo: il rinnovo di Messi con il Barcellona è imminente

Ormai ci siamo. Ore decisive per il rinnovo di contratto di Messi con il Barcellona. Il campione argentino, dopo un periodo abbastanza lungo di suspense, ha deciso di firmare il prolungamento del contratto con gli azulgrana per continuare a vincere assieme e per chiudere, di fatto, la sua gloriosa carriera in Spagna. L’ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare entro fine mese con gli ultimi dettagli da limare ma, come già detto, le parti sono vicinissime all’accordo.

Sul fronte del mercato, i catalani continuano a lavorare sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda gli obiettivi di mercato, il club è sempre molto vigile sulle situazioni Verratti e Bellerin. Sul giovane terzino spagnolo, c’è da superare la concorrenza di diversi club mentre sul centrocampista abruzzese, c’è da convincere il PSG, che considera il giocatore un punto fermo, nonostante la volontà di andare via da parte del mediano azzurro.

Il Barcellona, una volta rinnovato il contratto alla "Pulce” è pronto per gettarsi sul mercato per regalare al tecnico Valverde una squadra ancora più forte, che a partire dalla prossima stagione, dovrà prendersi tante rivincite sia in campionato che in Europa ma lo farà con un trascinatore di nome Messi, l’uomo che ha scritto pagine importanti della storia recente del club e che continuerà a fare anche nell’immediato futuro.