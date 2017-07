Ora è ufficiale, Francesco Totti nuovo dirigente della Roma: "Inizia una nuova parte della mia vita"

Dire addio al calcio è stato difficile e probabilmente, in cuor suo, una parte di sé non si è ancora rassegnata completamente all’idea di non essere più il simbolo e capitano della Roma in campo con la maglia numero 10, dopo quasi due mesi di vacanze e riposo però Francesco Totti ha capito che è giunto il momento di cambiare pagina: dare l’addio al calcio giocato e iniziare una nuova carriera sempre nella Roma come dirigente.

Il collante fra Monchi e Di Francesco

Nella sua lunga intervista al canale tematico della Roma, Totti non è entrato nei dettagli del suo nuovo ruolo ma sembra chiaro che l’ex capitano lavorerà a stretto contatto con il nuovo ds Monchi e l’ex compagno di squadra ed allenatore Eusebio Di Francesco, due professionisti che in queste ultime settimane hanno speso parole di grande stima ed affetto per il capitano, ribadendo quanto potrebbe essere importante e stimolante lavorare fianco a fianco con un monumento come Totti, un Francesco che dovrà imparare tante cose ma che è entusiasta di iniziare questa avventura…

" E’ finita la prima parte della mia vita, quella da calciatore, ora ne inizierà un’altra altrettanto importante da dirigente, sperando di fare quello che ho fatto sul campoHo preso questo tempo per pensarci, per riflettere e quel tempo mi servirà veramente per entrare in questa Società, passo dopo passo, con tranquillità, con serenità, per capire il ruolo che mi si addice più di tutti. Cercherò di mettermi a disposizione a 360 gradi, dal settore giovanile fino al Presidente. Poi è normale che ci vorranno, sei mesi, un anno, due anni, non so quanto tempo ci vorrà per affermarmi nel ruolo che preferisco realmente. Il mio futuro me lo immagino roseo, bello: sceglierò un ruolo perfetto, affinché io riesca a far diventare questa una grande squadra e una grande Società "