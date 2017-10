Pagelle a confronto: Higuain è il peggiore della Juventus o merita la sufficienza?

Higuain è il peggiore della Juventus o merita di essere salvato?

Dybala ha sbagliato due rigori, ma fino a due giornate fa era il salvatore della patria. Ben diverso il discorso relativo a Gonzalo Higuain, quasi per tutte le testate il peggiore in campo contro la Lazio. Sfortunato sulla traversa che era comunque un gentile omaggio di Strakosha, si divora una specie di rigore sull’1-1 nel momento topico. Insomma, il Pipita non è solito fallire dei gol solo davanti al portiere: il problema non è solo fisico, è soprattutto di testa. Per lui un tiro, una sponda e zero dribbling: decisamente poco.

Musacchio colpevole o più affidabile di Bonucci e Romagnoli?

Fa discutere la valutazione di Musacchio. Per alcuni è uno dei pochi a salvarsi nel Milan perché, gol giustamente annullato a parte, è più affidabile in questo momento sia di Bonucci che di Romagnoli. Chi lo condanna vede colpe specifiche sul primo gol subito, quando viene bruciato da Icardi, e una modesta reattività sul secondo. Vince circa la metà dei duelli (5 su 9), effettua 4 lanci, completa 49 passaggi su 60 e tocca complessivamente 77 palloni. Chi ha ragione?

Iago Falque, quanto pesa il gol segnato?

Iago Falque dipinge una delle sue magie firmando il primo pareggio granata dai venti metri. Chi lo elegge migliore in campo esalta la sua vivacità e la sua pericolosità, per altri non merita nemmeno la sufficienza. Forse, gol a parte (che comunque incide), la sua prestazione è altalenante e la verità sta nel mezzo.