Pagelle a confronto: Nainggolan, prestazione vigorosa o poco preciso?

Radja Nainggolan, prestazione vigorosa o poco preciso?

Ci si interroga guardando le varie pagelle del centrocampista belga, con la Roma vittoriosa a Torino. Per il Corriere dello Sport il beòga è come al solito vigoroso pur agendo tra le linee, mentre altrove si sottolineano le tante imprecisioni anche nella conclusioni dalla distanza e le stanchezze dopo le fatiche di Champions. Che la verità stia un po’ nel mezzo?

José Maria Callejon, pulito o annullato da Nagatomo?

Balla un solo voto di differenza, ma tra una buona sufficienza o una leggera insufficienza ce ne passa. Gazzetta ne sottolinea il gran lavoro e la pericolosità conitnua dei tagli, mentre il Corriere dello Sport si sofferma su come “servirebbe un mago per far sparire la marcatura di Nagatomo”.

Mattia Caldara, un po’ impreciso o ben centrato?

Balla un voto e mezzo di differenza nella pagella di Mattia Caldara. L’Atalanta non brilla contro il Bologna, ma passa anche senza il Papu Gomez. La prestazione del centrale bergamasco però apre il dibattito. Per il Corriere dello Sport pesa l’ammozione e una prestazione un po’ imprecisa, mentre per Tuttosport il ragazzo è ben centrato. Nonostante tutto, la nostra scelta, va per la sufficienza.