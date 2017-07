Perisic si allontana dal Manchester United: possibile la permanenza all'Inter

Dopo un’estate in cui sembrava destinato ad abbandonare l’Inter Ivan Perisic potrebbe essere un vero e proprio rinforzo per Luciano Spalletti. Il croato, infatti, piace molto al Manchester United che però non si è mai avvicinato alla valutazione fatta dall’Inter: circa 55 milioni di euro. Da qualche giorno però la trattativa si è arenata con gli inglesi che non intendono avvicinarsi alla richiesta dei nerazzurri e l’Inter stessa che non intende cedere di un millimetro.

Situazione spiegata chiaramente da Spalletti:

" Perisic?discorso chiuso; passano i giorni e diventa difficile trovare un sostituto e io mi opporro’ con forza "

Adesso, alle porte di agosto, bisogna trovare una soluzione definitiva e quindi le strade sono due: o lo United presenterà la famosa offerta che accontenta l’Inter oppure Perisic rimarrà a Milano con tanto di rinnovo del contratto con un aumento fino a 5 milioni di euro. La situazione è chiara: Perisic allo United è un discorso chiuso a meno che i Res Devils non sborsino 55 milioni di euro per l’esterno croato che, dal canto suo, si allena e scalpita insieme ai compagni, consapevole che le possibilità di rimanere a Milano aumentano di ora in ora con un rinnovo da 5 milioni di euro annuì pronto ad accoglierlo.

A cura di Filippo Rivani