Perquisizioni in sede al Palermo e a casa Zamparini: si ipotizza il reato di falso in bilancio

Mattinata di tensione in casa Palermo, come se già l'ultimo periodo non sia stato abbastanza turbolento. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, la Guardia di Finanza si trova in questi minuti negli uffici della sede del Palermo, presso lo stadio Renzo Barbera, per per una serie di perquisizioni nell'ambito di un'inchiesta in cui si ipotizzano i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Tali perquisizioni sono state effettuate anche presso gli uffici del Gruppo Zamparini e presso l'abitazione del presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Il Palermo è indebitato per circa 40 milioni di euro, di cui circa 2 milioni sono stati rateizzati con l'Agenzia delle Entrate.

Al sito forzapalermo.it, il presidente Zamparini ha rilasciato queste dichiarazioni in merito:

" Ho la Guardia di Finanza in tutte le mie case e nella sede del Palermo, perché non ho ceduto la Società a Baccaglini. Siccome sembra che venerdì scorso un Pm abbia detto che se io non avessi venduto il Palermo a Baccaglini mi avrebbe arrestato, probabilmente il motivo è questo. Falso in bilancio? Ma per l'amor di Dio, non c'è assolutamente nulla, sono anni che sono a Palermo ed è tutto sotto controllo "