Pinamonti e Rover, l'Inter batte il Wattens: Borja Valero è a Milano per firmare

Tanti giovani, ben pochi volti nuovi. Ma la prima Inter di Luciano Spalletti riesce comunque a superare il modesto Wattens, sparring partner proposto dalla seconda divisione austriaca per il primo test stagionale. I nerazzurri passano per 2-1, merito della rete iniziale di Andrea Pinamonti (bravo a concludere dopo una discesa di Sala) e al vantaggio definitivo nel finale di Matteo Rover. Due delle colonne portanti della Primavera fresca vincitrice dello Scudetto di categoria con Stefano Vecchi in panchina.

" Sono molto contento, l’affetto dei tifosi è fantastico. L’unico modo per ripagarli è fare bene come oggi, visto che ho anche segnato. Il mister mi sta dando una grande mano, così come i compagni. I consigli dei giocatori più grandi fanno sempre bene. – Andrea Pinamonti "

Le formazioni scelte da Spalletti:

Inter primo tempo (4-2-3-1): Handanovic; Murillo, Miranda, Ranocchia, Sala; Emmers, Kondogbia; Biabiany, Baldini, Rivas; Pinamonti.

Inter secondo tempo (4-2-3-1): Padelli; Valietti, Ranocchia, Vanheusden, Rivas; Emmers, Danso; Zaniolo, Rover, Longo; Odgaard.

Reti: 27' Pinamonti, 75' Zangerl, 86' Rover.

Borja Valero è a Milano per la firma

Mentre l’Inter era in campo a Riscone di Brunico, a Milano arrivava Borja Valero. Il centrocampista spagnolo verrà sottoposto alle visite mediche nella giornata di lunedì e verrà poi ufficializzato come nuovo rinforzo dell’Inter. Il centrocampista d’ordine e qualità che Spalletti aveva chiesto sin da subito a Sabatini e Ausilio.