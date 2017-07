Più che il mercato sarà la testa a segnare il nuovo confine della Juventus "prigioniera"

Si nota, attorno all’estate della Juventus, lo stesso sfascismo dei giorni post Atene 1983. Dopo l’Amburgo, si voleva cambiare «tutti». Dopo il Real, si vorrebbe cambiare «tutto». Eppure quella Juventus, la Juventus di Platini e Boniek, raccolse solo la Coppa Italia. Questa, viceversa, si è aggiudicata il sesto scudetto consecutivo e la terza Coppa Italia di fila. L’ingiustificata euforia della vigilia ha reso ancora più dura la botta di Cardiff. Il problema Europa sta diventando un’ossessione, al di là dei numeri: Milan: 28 finali e 18 trofei. Inter: 13 finali e 9 trofei. Juventus: 22 finali e 11 trofei (calcolando l’Intertoto; senza, 21 finali e 10 trofei). Ma in Champions, si sa, ben sette sconfitte su nove. Record assoluto.

In epoca moderna, la Juventus ha eliminato il Real tra andata e ritorno con Lippi, con Capello e con Allegri, ma ne è sempre stata sconfitta nella sfida secca (1998, 2017). I fatturati non c’entrano. Il campionato è un’altra cosa, e i margini di recupero sono generosi, guai però a portarsi dietro la sindrome. Sarà la testa, più che il mercato, comunque si profili, la bussola della nuova Juventus. In parole povere: riuscirà a debellare quel senso di inferiorità che la frena sul più bello, o ne rimarrà contagiata fino a infondere coraggio alla concorrenza domestica? Il fatto che in passato, ai primi di luglio, fossero già stati acquisiti Dybala e Mandzukic, Pjanic e (quasi) Higuain, mentre oggi si parla di Schick e Bernardeschi, di Danilo e De Sciglio è significativo, sì, ma non drammatico. Certo, il Bonucci allenatore in pectore, dal trespolo di Oporto al presunto Bronx della finale, e la partenza anticipata di Dani Alves - 34 anni, ma un ultimo scorcio da big - hanno contribuito a sollevare polvere e dubbi, dubbi e polvere.

Leonardo BonucciPA Sport

"Dybala per esplodere deve andare via dalla Juve”: l’ha detto proprio Dani Alves ed è una frase che ferisce. Anche se si scontra con la teoria del «Cristiano Ronaldo, nella Juventus, farebbe la riserva» (Mario Sconcerti). Sono i paletti estremi di un calcio strano, fin troppo bisbetico. Dybala, 23 anni, è un progetto di fuoriclasse, ma calma. Anche James Rodriguez era un progetto di fuoriclasse. Dal Monaco al Real, dal Real in tribuna: disperso. Paulo «Omar» deve migliorare in trasferta. E molto. Al netto del ruolo allargato.

Legandomi al discorso su Dybala, una piccola considerazione. Un giorno sì e l’altro pure Agnelli e Allegri battono il tasto della «cattiveria». La storia della Juventus è la storia di una fabbrica che produce titoli come auto (fino al confine, soprattutto), ma ogni tanto vorrei leggere e sentire parlare, anche, di gioco. Senza venir meno al Dna aziendale, per carità, e con la consapevolezza che per certi eccessi ludici c’è sempre il circo. La Juventus, oggi, è prigioniera più di uno slogan che dell’assalto del Chelsea ad Alex Sandro. "Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Persino Guardiola ha confessato che è "l’unica cosa”, ma il motto, se tirannia e non più stimolo, porta a considerare ridicolo qualsiasi secondo posto, compresi gli "argenti” di Champions. E così il complesso rischia di montare. Siete o non siete d’accordo?