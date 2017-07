Pjanic: "Tensioni durante la finale di Champions? Niente di vero"

"Ripartiamo con una nuova stagione, quella scorsa è dimenticata. Abbiamo fatto una grande stagione, ma non eccezionale perché alla fine non siamo riusciti a vincere la Champions. Sarà un obiettivo che proveremo a raggiungere quest'anno". Così in un'intervista a Sky Sport 24 Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, da New York garantisce sulla 'fame' e sulle ambizioni europee dei bianconeri. Quanto al discorso scudetto, il bosniaco ha spiegato: "Ogni campionato è sempre più complicato perché tutti proveranno a vincerlo. Juve, Milan, Roma, Napoli e Inter. Sono squadre di primo livello che proveranno ad ottenere il massimo". "Noi dovremo avere la continuità e volontà di prendere lo scudetto un'altra volta", ha aggiunto. "Non sarà semplice, ma abbiamo la grande motivazione di stare lì in alto e sarà ancora più bello vincere". Quindi una battuta sul mercato bianconero: "Noi ripartiamo dai giocatori che abbiamo e che arriveranno. Saremo molto motivati a raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo davanti a noi. Non sarà una cosa semplice, ma la Juventus è sempre riuscita a ripartire".

Su Bonucci

" Leonardo è stato qua per tanti anni, conosceva la 'casa' molto bene e sapeva come funzionava la Juve. Ha fatto la scelta di andare via, come ogni anno partono o arrivano nuovi giocatori E' stata una scelta sua, gli facciamo un in bocca al lupo nella nuova squadra. "

Sulla delicata questione Cardiff

"Ho letto di tutto, ma non c'è niente di vero". Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, smentisce le voci e le indiscrezioni riguardanti presunte tensioni nell'intervallo della finale di Champions League persa dai bianconeri contro il Real Madrid.

" Speriamo che smetteranno di parlarne, perché non è successo assolutamente nulla. Il mister ha fatto il discorso come in ogni intervallo della stagione. Nel secondo tempo abbiamo perso la partita contro un avversario forte, che alla fine si è dimostrato, sicuramente nel secondo tempo, migliore di noi "