Probabili formazioni dell'8a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

JUVENTUS-LAZIO (sabato ore 18)

MANDZUKIC GIOCA, RECUPERA BASTOS

Allegri sarà ancora costretto a rinunciare a Pjanic e Marchisio. Khedira, però, è recuperato e può giocare dall’inizio. Davanti, oltre a Dybala e Higuain, dentro Bernardeschi e Mandzukic, totalmente ristabilito. Dietro c’è Rugani. Nella Lazio Bastos giocherà dal 1’. Ancora fuori Basta, Wallace e Felipe Anderson. Luis Alberto e Milinkovic appoggiano Immobile.

ROMA-NAPOLI (sabato ore 20.45)

STROOTMAN IN DUBBIO, SARRI SCEGLIE JORGINHO

Di Francesco dovrà valutare fino all’ultimo Strootman. Pellegrini è pronto a sostituirlo. Dietro Fazio in vantaggio su Juan Jesus, mentre Florenzi completa il tridente. Nel Napoli solito 4-3-3: Jorginho e Allan preferiti a Diawara e Zielinski.

FIORENTINA-UDINESE (domenica ore 12.30)

EYSSERIC, SAPONARA E BENASSI PER UNA MAGLIA, BEHRAMI KO

Nella Fiorentina Laurini titolare a destra, mentre Eysseric, Saponara e Benassi sono in corsa per giocare sulla trequarti. Nell’Udinese ko Behrami: gioca Hallfredsson in mezzo. Bizzarri ancora preferito a Scuffet. Maxi Lopez in attacco.

BOLOGNA-SPAL (domenica ore 15)

DESTRO TITOLARE, BORRIELLO VERSO IL FORFAIT

Donadoni ritrova Destro e Di Francesco. Unico dubbio il modulo: con il 4-2-3-1 dentro tutti i big davanti, con il 4-3-3 gioca Donsah e Di Francesco inizia in panchina. Nella SPAL solito 3-5-2: Antenucci-Paloschi coppia offensiva, visto che Borriello non ha ancora recuperato dal problema muscolare.

CAGLIARI-GENOA (domenica ore 15)

PAVOLETTI-FARIAS DAVANTI, LAPADULA GIÀ IN GRUPPO

Nel Cagliari Sau è tornato ad allenarsi con i compagni, ma inizierà in panchina. Pavoletti-Farias davanti, con Joao Pedro alle spalle. Nel Genoa Lapadula verso la convocazione. Davanti però giocheranno Galabinov e Taarabt. Rigoni ha ristabilito il rapporto con Juric e potrebbe partire dal 1’. Izzo titolare.

CROTONE-TORINO (domenica ore 15)

DA VALUTARE MANDRAGORA, BOYÉ AL POSTO DI BELOTTI

Nicola deve valutare Mandragora, che ha accusato un problemino al ginocchio con l’Under 21. Se non ce la fa, pronto Izco. Davanti duello tra coppie: Budimir-Trotta favoriti su Nalini-Simy. Nel Torino Boyè candidato a sostituire Belotti. Ansaldi giocherà dal 1’.

SAMPDORIA-ATALANTA (domenica ore 15)

ZAPATA NON È AL TOP, GOMEZ DA VALUTARE

Giampaolo spera di recuperare Zapata, che fino a giovedì si è allenato a parte. Se non recupera, gioca Caprari. Ferrari in vantaggio su Regini dietro. Nell’Atalanta De Roon in regia, Cristante sulla trequarti e Ilicic favorito su Gomez. C’è l’Europa League giovedì e il Papu è tornato molto stanco dal viaggio intercontinentale con la Nazionale. Potrebbe entrare a gara in corso.

SASSUOLO-CHIEVO (domenica ore 15)

MATRI ANCORA IN VANTAGGIO SU FALCINELLI, HETEMAJ IN FORSE

Bucchi perde anche Adjapong. A sinistra si candida Peluso, che giocherà con una maschera per la frattura al setto nasale. Sensi favorito su Duncan e Matri ancora preferito a Falcinelli. Chievo quasi al completo. Solo Hetemaj dovrebbe dare forfait, con Bastien in mediana.

INTER-MILAN (domenica ore 20.45)

JOAO MARIO SULLA TREQUARTI, ANDRÈ SILVA CON SUSO

Spalletti preferisce Nagatomo a Dalbert, mentre Gagliardini dovrebbe andare ancora in panchina. Brozovic non recupera: Joao Mario trequartista. Cancelo verrà convocato. Nel Milan 3-4-2-1 con Bonaventura e Suso a supportare André Silva. Kalinic ancora in dubbio. Borini a destra.

VERONA-BENEVENTO (lunedì ore 20.45)

CERCI E PAZZINI OK, CICIRETTI POSSIBILE RECUPERO

Pecchia propenso a un 4-3-3 con Cerci-Pazzini-Kean davanti. Ferrari ko, gioca Caracciolo. Nel Benevento Iemmello prima punta, con Lombardi e D’Alessandro ai lati. Ciciretti in recupero, mentre Antei è totalmente ristabilito.