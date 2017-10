Probabili formazioni della 10a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

INTER-SAMPDORIA (stasera ore 20:45)

DALBERT INSIDIA NAGATOMO, RAMIREZ TREQUARTISTA

Spalletti valuta qualche cambio, ma potrebbe anche confermare l’Inter di Napoli. I due in corsa per una maglia da titolare sono Dalbert e Joao Mario, con Nagatomo e Borja Valero possibili esclusi. Nella Samp stesso 4-3-1-2 che ha travolto il Crotone, con due variazioni: Bereszynski a destra, Ramirez preferito a Caprari (non al meglio) come trequartista.

ATALANTA-HELLAS VERONA (mercoledì ore 18:30)

GOMEZ ANCORA IN FORTE DUBBIO, PECCHIA CONFERMA IL TRIDENTE

Gasperini ancora alle prese con l’infortunio del “Papu” Gomez. L’argentino non ha ancora smaltito il problema al ginocchio e potrebbe riposare ancora. Cornelius favorito su Petagna, Toloi su Palomino. Nel Verona sempre emergenza. In mezzo ballottaggio Valoti-Fossati, mentre davanti giocano ancora Cerci, Pazzini e Verde.

BOLOGNA-LAZIO (mercoledì ore 20:45)

TORNA DESTRO DAL 1’, INZAGHI MEDITA QUALCHE CAMBIO

Donadoni sceglie Helander-De Maio come coppia difensiva. Centrocampo confermato, mentre davanti al posto di Palacio infortunato ci sarà il rientro di Mattia Destro. Occhio a Krejci, che insidia Di Francesco. Nella Lazio Milinkovic e De Vrij avrebbero bisogno di riposo. Se Inzaghi li risparmia, pronti Luiz Felipe e Murgia.

CAGLIARI-BENEVENTO (mercoledì ore 20:45)

PAVOLETTI TITOLARE, DE ZERBI CAMBIA MODULO

Lopez insiste con la difesa a tre. Dessena e Padoin fanno gli esterni, tornano dall’inizio Cigarini e Pavoletti. Farias favorito su Sau. Nel Benevento il nuovo tecnico De Zerbi varia il modulo: 4-3-1-2 con Ciciretti trequartista e la coppia Iemmello-Coda davanti.

CHIEVO VERONA-MILAN (mercoledì ore 20:45)

MARAN COL CHIEVO MIGLIORE, MONTELLA PUNTA SU ANDRÈ SILVA

Maran non fa turnover. Solo Gobbi a sinistra potrebbe rappresentare l’unica variazione rispetto al derby vinto. Nel Milan 3-4-3 con Suso e Calhanoglu a sostegno di Andrè Silva, preferito a Kalinic. Rodriguez ancora nei tre dietro. Ko Bonaventura.

FIORENTINA-TORINO (mercoledì ore 20:45)

GASPAR PER LAURINI, CHANCE PER BOYÈ

Pioli vuole altri tre punti e schiera la Fiorentina migliore. Sanchez potrebbe far rifiatare Badelj, Gaspar per Laurini. Per il resto soliti interpreti, anche se Simeone non è al top. Nel Torino ancora 4-2-3-1 con Boyè preferito a Sadiq. Ansaldi difficilmente recupera, mentre a sinistra torna Barreca.

GENOA-NAPOLI (mercoledì ore 20:45)

LAPADULA IN PANCHINA, CHANCE PER DIAWARA E CHIRICHES

Juric non si fida ancora delle condizioni di Lapadula, entrato a gara in corso a San Siro. Galabinov fa coppia con Taarabt, Omeonga potrebbe giocare a destra. Napoli senza particolari variazioni. Diawara per Jorginho, Chiriches per Albiol.

JUVENTUS-SPAL (mercoledì ore 20:45)

DOUGLAS COSTA PER MANDZUKIC, BORRIELLO CON ANTENUCCI

Allegri varia leggermente la sua Juventus. Dentro Barzagli, Asamoah, Bernardeschi e Douglas Costa per Chiellini, Alex Sandro, Mandzukic, Cuadrado. Nella SPAL Mattiello a sinistra, Salamon dietro e Borriello davanti con Antenucci.

ROMA-CROTONE (mercoledì ore 20:45)

DI FRANCESCO FA TURNOVER, NEL CROTONE TORNA MARTELLA

Di Francesco conferma Moreno-Juan Jesus come coppia difensiva e potrebbe far riposare alcuni titolari, come Strootman, Bruno Peres, De Rossi. Davanti ballottaggi aperti tra El Shaarawy e Under e tra Perotti e Defrel. Schick a gara in corso. Nel Crotone Rohden verso il forfait. Martella a sinistra, Nalini davanti con Budimir.

SASSUOLO-UDINESE (mercoledì ore 20:45)

FALCINELLI VERSO LA CONFERMA, UDINESE STRAVOLTA

Bucchi ritrova Lirola a destra, mentre in mezzo dovrebbe dare un turno di riposo a Duncan. Falcinelli ancora favorito su Matri. Nell’Udinese dentro Larsen, Barak, Behrami e Lasagna.