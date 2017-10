Probabili formazioni della 9a giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, squalificati

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle 20 formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

SAMPDORIA-CROTONE (Sabato ore 18.00)

CAPRARI DALLA PANCHINA, MARTELLA A PARTE

Giampaolo sceglie ancora Quagliarella-Zapata. Caprari comincia in panchina. Due ballottaggi: Bereszynski-Sala a destra, Linetty-Barreto in mediana. Nel Crotone si sono allenati a parte Martella, Barberis e Simy. Sono recuperabili, ma solo il primo dovrebbe partire titolare. Davanti Trotta e Budimir.

NAPOLI-INTER (sabato ore 20.45)

INSIGNE CI PROVA, PRONTO ZIELINSKI, JOAO MARIO ALMENO IN PANCHINA

Sarri dovrà valutare fino all’ultimo Insigne, uscito malconcio dal match di Manchester. Se non ce la fa, gioca Zielinski alto. Allan sicuro titolare. Nell’Inter Vecino-Gagliardini in mediana, Borja trequartista, con Joao Mario (ristabilito) in panchina. Nagatomo preferito a Dalbert.

CHIEVO VERONA-HELLAS VERONA (domenica ore 12.30)

HETEMAJ RECUPERATO, CERCI E PAZZINI DAL 1’

Maran ritrova Hetemaj per il derby. In ballottaggio con Bastien. Davanti ancora Pucciarelli, Pellissier e Inglese. Nel Verona ko Ferrari ed Heurtaux. Romulo adattato terzino, con Caceres centrale. Davanti Verde, Pazzini e Cerci.

ATALANTA-BOLOGNA (domenica ore 15.00)

GOMEZ IN FORTE DUBBIO, POLI OK

Gomez è uscito ancora zoppicante dal match di Europa League contro l’Apollon. Potrebbe essere preservato visto anche l’imminente infrasettimanale. Ilicic e Cristante titolari, rientra Toloi dietro. Nel Bologna Poli si è allenato in gruppo, mentre Taider starà fuori 20 giorni. Davanti Palacio prima punta.

BENEVENTO-FIORENTINA (domenica ore 15.00)

CICIRETTI ANCORA INFORTUNATO, PIOLI NON CAMBIA

Baroni alle prese con squalifiche e infortuni: out Ciciretti, Costa, Parigini, Di Chiara, Antei, Lucioni. Solo D’Alessandro ha qualche chance di recuperare. Nella Fiorentina stesso 4-3-3 visto contro l’Udinese.

MILAN-GENOA (domenica ore 15.00)

KALINIC E SUSO TITOLARI, LAPADULA SCALPITA DA EX

Montella va avanti con il 3-5-2: Suso e Kalinic davanti, con André Silva in panchina. Sempre Borini a destra. Nel Genoa in campo la stessa squadra di Cagliari, con Taarabt e Galbinov davanti, anche se Lapadula scalpita e potrebbe essere la mossa a sorpresa.

SPAL-SASSUOLO (domenica ore 15.00)

BORRIELLO GIOCA, BUCCHI TORNA AL 4-3-3

Semplici preferisce Oikonomou a Salamon e sceglie Borriello come partner di Antenucci davanti. Nel Sassuolo 4-3-3 con Peluso a sinistra, Duncan in mezzo e Politano-Matri-Berardi davanti.

TORINO-ROMA (domenica ore 15.00)

SADIQ POSSIBILE CONFERMA, NELLA ROMA RIPOSA STROOTMAN?

Mihajlovic intenzionato a non modificare troppo il 4-2-3-1 di Crotone. Dietro Moretti, a destra De Silvestri, a sinistra Ansaldi. Sadiq potrebbe essere confermato prima punta. Nella Roma titolare Florenzi nel tridente, Pellegrini fa riposare Strootman in mezzo.

UDINESE-JUVENTUS (domenica ore 18.00)

LASAGNA IN PANCHINA, DOUGLAS COSTA RECLAMA SPAZIO

Nell’Udinese rientrano Danilo e Behrami. Delneri vara un 4-1-4-1 con Fofana, Barak e Behrami insieme. Maxi Lopez unica punta. Nella Juventus dentro Lichtsteiner, Rugani, Matuidi e Douglas Costa. Da valutare Dybala, che potrebbe rifiatare.

LAZIO-CAGLIARI (domenica ore 20.45)

MARUSIC IN DUBBIO, SAU DAL 1’, CROSTA IN PORTA

Inzaghi dovrà valutare Marusic, che è in recupero, ma non si è ancora allenato in gruppo. Nel caso di forfait, gioca Patric a destra. Confermati Milinkovic, Luis Alberto e Immobile. Nel Cagliari ko Cragno e Rafael: gioca Crosta in porta. Van der Wiel bocciato. Sau favorito su Farias.