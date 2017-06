Raiola: "Donnarumma non poteva rinnovare col Milan in un ambiente così ostile, i soldi non contano"

A tre giorni dalla decisione di non prolungare il proprio contratto con il Milan, Mino Raiola – procuratore di Gianluigi Donnarumma – spiega la sua verità e racconta le ragioni che hanno convinto il proprio assistito a rigettare l’offerta da 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni della società rossonera per mettersi sul mercato e di fatto essere libero, forse già quest’anno di certo l’anno prossimo, di firmare con qualche altro club. I toni dell'agente italo-olandese sono severi e per nulla indulgenti nei confronti del club e della dirigenza milanista, rea di non aver difeso un proprio fuoriclasse creando un ambiente ostile tra le parti.

" Si era creato un ambiente troppo ostile tra le parti e, in questo modo, non poteva uscire un buon risultato per entrambe le parti. Siamo stati costretti a prendere delle decisioni che non eravamo pronti a prendere e quindi la risposta è stata negativa. Anche per il modo in cui è stato condotto il tutto in modo pubblico, creando un ambiente ostile e violento. I soldi? L'unico problema che non c'era era di soldi, perchè non ne abbiamo parlato. Non ci è stato concessa tempo e serenità da parte del Milan. La clausola rescissoria? Non è stata affrontata, non siamo arrivati a questo punto. Quando arrivi a parlare di quello siamo al 90% del contratto. Abbiamo osservato gli atteggiamenti pubblici nelle ultime settimane. Abbiamo preso atto "

"Non accetto il modo di fare il dirigente di Mirabelli, siamo vicini al mobbing"

Raiola nega che ci sia un problema con Fassone e nemmeno che ci siano offerte più importanti da parte di top club esteri e lancia un j’accuse forte nei confronti del ds Massimiliano Mirabelli:

" "Mi prendo il 100% della responsabilità del mancato rinnovo. I dirigenti rossoneri durante le trattative sul rinnovo ci hanno minacciato di non farlo giocare e di stroncargli la carriera. Gigio non si è sentito difeso dalla società, di esempi ne potrei fare tanti ma uno per tutti è lo striscione appeso davanti alla sede. Una società seria lo va a strappare, lo avrebbe fatto togliere: il Milan invece non ha fatto niente di tutto ciò… Donnarumma è triste ma questa storia doveva finire. Abbiamo tirato via il dente... Io e Mirabelli non abbiamo mai avuto feeling, il suo modo di fare il dirigente non lo accetto. Se è possibile sedermi attorno a un tavolo con il Milan e riaprire la trattativa? Non ho guerre col Milan ne problemi con Fassone, ma non vedo come ora la situazione possa cambiare. "