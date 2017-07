Riccardo Orsolini dalla Juventus all'Atalanta in prestito biennale

Riccardo Orsolini, esterno d’attacco classe 1997, passa in prestito dalla Juventus all’Atalanta. Nel corso del pomeriggio le due società hanno trovato l’accordo per il prestito che sarà, dunque, di due anni e andrà a prevedere un diritto di riscatto con controriscatto. La “Dea” si assicura così un giocatore per il quale, nel mercato di gennaio, ci sono state parecchie situazioni intricate con la Juventus che ha battuto la concorrenza assicurandosi il talento di Orsolini che già in estate, al mondiale Sub20, ha dimostrato di avere i numeri per giocare in Serie A.

