Roma, anche James Pallotta conferma: “Tutto fatto per il rinnovo di Nainggolan”

Roma–Radja Nainggollan: una storia destinata ad andare avanti. Il presidente giallorosso James Pallotta ha lasciato oggi la Capitale (con un volo privato alle 14:30, da Ciampino) per dirigersi negli USA, dove incontrerà la squadra in tournée. Proprio prima di partire, però, Pallotta ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni su uno dei temi più caldi dell’estate giallorossa, ovvero il rinnovo del Ninja Nainggolan:

Il rinnovo di Nainggolan?

Non hai visto che ieri rideva?”

Quindi è tutto fatto?

“Si.”

Una confortante notizia per i tifosi giallorossi che ora si augurano di accogliere dei rinforzi davanti, il nome più caldo resta quello del francese Gregoire Defrel: pupillo di Di Francesco col Sassuolo e destinato ad essere il vice Dzeko nella prossima stagione mentre il sostituto di Salah potrebbe essere Riyad Mahrez, attaccante algerino in uscita dal Leicester e che le Foxes valutano non meno di 30 milioni di euro.

