Roma-Crotone: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Jesus, Moreno, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Indisponibili: Manolas, Emerson

Squalificati:

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Izco, Mandragora, Barberis, Stoian; Nalini, Budimir. All. Nicola

Indisponibili: Tumminello, Kragl

Squalificati:

Statistiche Opta

Nei due precedenti contro il Crotone in Serie A la Roma ha ottenuto due successi segnando sei gol e non subendone alcuno.

La sfida d’andata dello scorso campionato è inoltre una delle tre occasioni in Serie A in cui il Crotone ha concesso più di tre reti in una singola partita (4-0).

La Roma ha subito gol in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato, perdendo ben tre volte nel parziale (4V, 1N).

Il Crotone ha raccolto un solo punto nelle prime quattro trasferte stagionali, dove ha sempre subito gol (12 in totale, incluse due cinquine da Atalanta e Sampdoria).

Il Crotone è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora segnato un gol sia nel quarto d’ora di gioco iniziale che nel quarto d’ora finale di gioco.

Già in due partite (contro Verona e Torino) di questa Serie A la Roma non ha concesso tiri nello specchio all’avversario: in tutto lo scorso campionato solo una volta la Roma era riuscita a chiudere un match senza tiri in porta subiti.

I due gol di Aleksándar Kolárov hanno portato quattro punti alla Roma: il serbo è il difensore che ha contribuito con le sue reti a più punti per la propria squadra in questo campionato.

Kolarov è l’unico giocatore ad aver già segnato due gol su punizione diretta in questo campionato: l’ultimo difensore a segnare più di due gol su punizione diretta in uno stesso campionato è stato Sinisa Mihajlovic nel 2004/05 (quattro).

Edin Dzeko ha segnato tre gol nelle due sfide di massimo campionato giocate contro il Crotone: doppietta casalinga e gol allo Scida.

Mariano Izco è l'unico giocatore della rosa del Crotone ad aver già trovato il gol in Serie A contro la Roma: per lui due reti ai giallorossi, sua vittima preferita insieme alla Lazio.