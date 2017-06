Roma, è fatta per Maxime Gonalons: 5 milioni di euro al Lione. Lunedì le visite mediche

In attesa di capire quale sarà il destino di Kostas Manolas e Leandro Paredes, il neo direttore sportivo della Roma Monchi ha praticamente piazzato il terzo colpo in entrata. Dopo Moreno e Karsdorp, Il prossimo acquisto dei giallorossi sarà Maxime Gonalons del Lione. Una trattativa lampo quella condotta dal direttore sportivo giallorosso per il centrocampista francese. Qualche giorno fa infatti, l’agente del giocatore era a Trigoria per ascoltare la proposta della Roma. Una proposta che è stata subito accettata dall’entourage del francese.

La velocità della trattativa è stata agevolata anche dal contratto di Gonalons, in scadenza a giugno 2018. Inoltre anche la volontà del giocatore di non rinnovare e di provare quindi una nuova esperienza ha favorito l’operazione. A confermare l'affare anche un tweet in serata dell'agente Frederic Guerra: "Lione e Roma hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Maxime Gonalons. Il giocatore lunedì sarà a Roma per svolgere le visite mediche"

Gonalons rappresenta una buona opportunità per la Roma, viste le basse cifre, trattandosi di un giocatore esperto e nel pieno della sua carriera (28 anni). Inoltre è stato già trovato l’accordo con il centrocampista sulla base di un quadriennale a 2,7 milioni. Mancava solamente l'accordo fra i due club che però è stato perfezionato in giornata: il Lione riceverà 5 milioni di euro più gli immancabili bonus legati a risultati e presenze. L'esperto centrocampista, cercato in passato sia dalla Lazio che dal Napoli, andrà a rimpiazzare l'uscita di Leandro Paredes che, a prescindere dal destino di Manolas, è destinato a trasferirsi allo Zenit San Pietroburgo per una cifra che si avvicina ai 25 milioni di euro.

