Roma, Gonalons: "Sono in un grande club"; Monchi: "Nainggolan non si cede"

"Sono molto contento di essere qui oggi, la Roma è un grande club". Sono queste le prima parole da giocatore giallorosso di Maxime Gonalons, presentato questa mattina nel ritiro di Pinzolo: "Le cose si sono svolte molto rapidamente, ho visto che la situazione a Lione si faceva un po' difficile, ho sentito dell'interesse della Roma e non ho esitato a scegliere questo club - ha raccontato il centrocampista francese - Sono felice di essere un giocatore della Roma. Il campionato italiano è molto difficile, dovrò prepararmi al meglio per poter esprimere il mio potenziale sul campo".

Gonalons: "Prima la squadra, e chissà se in Nazionale..."

Gonalons sogna anche un ritorno in Nazionale in vista dei Mondiali in Russia: "Questo per me è un anno molto importante, anche se manco in Nazionale da molto. Ora c'è una nuova generazione di francesi che si è imposta - ammette - e non ho particolari obiettivi in tal senso, ma non mi dispiacerebbe tornare. Per me la squadra è la cosa più importante che c’è, il collettivo, sacrificarsi nei momenti del bisogno è fondamentale. Questo è il mio modo di essere e di stare sul campo, è la mia priorità assoluta".

Monchi: "Nainggolan? Le cessioni sono chiuse"

"Nainggolan resterà con certezza alla Roma? Ritengo che il tempo delle uscite dei calciatori sia terminato e che sia giunto il momento di costruire una squadra con le opzioni di mercato che avremo a disposizione": parla il direttore sportivo Monchi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maxime Gonalons, a proposito delle prossime mosse di mercato del club giallorosso.

Monchi: "Manolas non si tocca, per Defrel è complicato"

Monchi blinda anche Kostas Manolas: "Per quanto riguarda i difensori centrali, l’idea è di prendere qualcun altro e che nessuno vada via", ha assicurato il ds giallorosso parlando in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. La trattativa con il Sassuolo per portare Gregoire Defrel nella capitale invece è invece complicata: "Stiamo cercando un giocatore con le caratteristiche simili a quelle di Defrel e lui non è l’unica opzione. Ieri abbiamo avuto un contatto con il Sassuolo, ma la distanza è ancora molto grande - ha ammesso Monchi - Noi vogliamo pagare quello che riteniamo il prezzo giusto per ogni calciatore, così come li vendiamo ad un prezzo che riteniamo adeguato per noi: al momento, rispettando sempre l’opinione del Sassuolo, la differenza è importante. Ribadisco, noi non vogliamo pagare i giocatori al disopra del valore di mercato che riteniamo congruo".

Monchi: "Totti ha le chiavi, non vedo l'ora che torni"

"Francesco si sta riposando e credo sia normale e logico che in un momento cruciale e importante della sua vita si prenda il tempo necessario per pensare. Lo stiamo aspettando con le braccia aperte, possiamo aspettarlo per sempre. Lui sarà sempre importante per la Roma". Monchi parla ovviamente di Totti a proposito di un futuro da dirigente giallorosso: "È una decisione che spetta a lui e che prenderà al momento che riterrà più opportuno. Questa è casa sua, non deve nemmeno bussare: ha già le chiavi".