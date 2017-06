Roma: Manolas-Paredes allo Zenit, piace Gonalons. Totti in Giappone?

Paredes e Manolas di corsa verso la Russia

La Roma è molto attiva in queste ore sia in entrata che in uscita. Quasi fatta per le cessioni allo Zenit San Pietroburgo di Kostas Manolas e Leandro Paredes. Mentre per il difensore greco è già tutto definito, riporta Sky Sport, arrivano segnali positivi dalla trattativa per il centrocampista argentino. Sono proseguiti gli incontri tra Sabbag, agente di Paredes, e la società russa: si va verso la definizione, l'operazione potrebbe chiudersi entro la giornata di mercoledì. Il club capitolino incasserà 60 milioni di euro più bonus dalla doppia operazione.

Gonalons, interesse concreto

Intanto i giallorossi piombano su Maxime Gonalons, centrocampista del Lione, e sembrerebbero aver già ricevuto la conferma dal giocatore al suo trasferimento in Italia. Secondo quanto riportato dalla radio francese RMC Sport, lunedì ci sarebbe stato un incontro tra l’agente del giocatore, Frederic Guerra, e la società di Pallotta per parlare delle condizioni economiche del contratto. La Roma che ha già in pugno l’accordo con l'interessato, ha inviato un’offerta per il cartellino al Lione, che con molta probabilità lascerà partire il suo centrocampista in scadenza di contratto nel giugno 2018, senza troppe pretese.

Totti: sirene giapponesi

La Roma è pronta a riabbracciarlo come dirigente, ma Francesco Totti non ha ancora sciolto i dubbi in merito al proprio futuro, eventualmente anche da calciatore. Come riporta il portale 'Nikkansports.com' il capitano giallorosso ha ricevuto, infatti, una proposta per andare a giocare in Giappone, per la precisione al Tokyo Verdi, per stessa ammissione del presidente del club Hanyu Hideaki:

" Siamo interessati, lo abbiamo contattato. Ma non ci sono stati progressi. Chiede un contratto da 3 milioni di euro. Averlo qui sarebbe un sogno "