Roma-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Perotti, Dzeko, Florenzi. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Indisponibili: Emerson, El Shaarawy, Defrel, Schick, Strootman

Squalificati:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri

Indisponibili: Milik

Squalificati:

Statistiche Opta

Un solo pareggio tra Roma e Napoli nelle ultime 10 sfide di campionato (0-0 nel dicembre 2015): completano il parziale cinque successi giallorossi e quattro partenopei.

L’8-0 a favore della Roma del marzo 1959 resta tuttora la peggior sconfitta per il Napoli nella massima serie italiana.

Prima del successo nello scorso campionato, il Napoli non conquistava i tre punti all’Olimpico contro la Roma da febbraio 2011 (1N, 4P).

La Roma segna da 27 partite di campionato: se trovasse il gol, stabilirebbe il proprio record di incontri di fila con almeno una rete all’attivo in Serie A.

Sette successi finora per il Napoli: escludendo il 2005/06 solo in tre casi una squadra è riuscita a vincere tutte le prime otto di campionato (Juventus nel 1930/31 e nel 1985/86, Roma nel 2013/14).

Il Napoli è la squadra più prolifica nei secondi tempi di questo campionato (16 reti), la Roma ha concesso tutti i quattro gol di questa Serie A proprio nelle seconde frazioni.

Solo la Juventus (411) è stata più minuti in vantaggio in questo campionato di Roma (343) e Napoli (332).

Marek Hamsik (cinque reti in A contro la Roma) è ad una lunghezza dal record di Diego Armando Maradona come miglior marcatore della storia del Napoli (115 gol in tutte le competizioni).

Nessun gol per Lorenzo Insigne nelle nove sfide di campionato con la Roma: contro nessuna squadra ha giocato più partite in A senza trovare la rete.

Edin Dzeko, due gol in tre sfide contro il Napoli in Serie A, ha partecipato con sette gol e un assist al 57% (otto su 14) delle reti giallorosse in questo campionato.