Roma, rebus attaccante esterno: Cuadrado e Mahrez restano le prime scelte. Ma spunta l'idea Munir

Se per la punta centrale la Roma sembra avere le idee chiare e, per quanto da Trigoria non si trovino riscontri ufficiali, sono sempre più insistenti le voci che vogliono i giallorossi pronti ad un affondo decisivo per l'attaccante della Sampdoria Patrik Schick, appare sempre più un "rebus" la questione legata all'esterno offensivo.

Riyad Mahrez sogno proibito

La trottola d'attacco del Leicester sembra sempre più oggetto di (sacrosante) speculazione da parte delle Foxes di Craig Shakespeare. Resta la prima scelta ma è indubbio che occorre ragionare su una "margherita" di valide alternative.

Riyad MahrezGetty Images

Età: 26

26 Possibilità di arrivo: 55%

55% Valutazione: 40 milioni

40 milioni Secondo noi: tira e molla infinito a cui si stanno accodando, nelle ultime ore, Arsenal e Liverpool. Il consiglio è di accontentare le richieste del Leicester (40 milioni): un Mahrez spinto da nuovi stimoli, nel campionato italiano, potrebbe avere un impatto devastante.

Rompicapo Juan Cuadrado

Specie secondo le ultime indiscrezioni di mercato: quelle raccolte dal quotidiano "Il Messaggero", riferiscono condizioni precise dettate dalla Juventus in merito a Juan Cuadrado: "Il giocatore vale 30 milioni. O, in alternativa, lo sblocco della trattativa per Strootman". Opzione, la seconda, su cui il ds Monchi ha imposto il suo secco "No".

Cuadrado e Allegri, Juventus campione d'Italia 2017Getty Images

Età: 29

29 Possibilità di arrivo: 10%

10% Valutazione: 30 milioni (o Strootman alla Juve)

30 milioni (o Strootman alla Juve) Secondo noi: trattativa complicata, snervante per ambedue le parti. Una delle due, per sbloccare l'affare, dovrà per forza cedere. A nostro avviso Juan Cuadrado non è l'uomo più giusto per la Roma: serve qualcuno di più completo, tecnicamente più estroso. Per quanto molto più forte dell'ivoriano, con Cuadrado la Roma prenderebbe un "secondo Gervinho", tutto istinto e velocità.

Le alternative: Domenico Berardi

Accantonata la pista Quincy Promes (l'ondaese dello Spartak è "bloccato" a Mosca per l'eclissarsi della trattativa dei russi con M'Baye Niang del Milan), ci si concentra su due alternative. La prima riguarda Domenico Berardi. Ottimi i rapporti tra il club giallorosso e il Sassuolo, che però, com'è noto, non svende i suoi gioielli. Tutt'altro, la valutazione che la società neroverde fece del ragazzo, a fine giugno, fu di 40 milioni.

Domenico Berardi Sassuolo Torino 2017LaPresse

Età: 23

23 Possibilità di arrivo: 10%

10% Valutazione: 40 milioni

40 milioni Secondo noi: un altro rischio. L'attaccante faro dell'Under 21 viene da una stagione depauperata dal lunghissimo infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo per troppo tempo. Ad oggi l'attaccante calabrese ha dimostrato di essersi completamente ripreso ma la valutazione della società neroverde, proprio analizzando la scorsa, sfortunata stagione, appare troppo esosa.

Munir El Haddadi

Il giocoliere d'attacco del Barcellona è molto più di una suggestione. Mancino puro, rapido ed elegante potrebbe risultare essere il "colpo alla Monchi" al fotofinish di questa sessione estiva di mercato. Il club blaugrana ha da poco rifiutata un'offerta di 15 milioni (ne vorrebbe almeno 20): l'ex diesse del Siviglia sta assestando, proprio in queste ore, un nuovo colpo alla trattativa.

Munir El Haddadi - Sevilla-Barcelona - Supercopa de España 2016 - Getty ImagesGetty Images

Età: 22 (il prossimo 1° settembre)

22 (il prossimo 1° settembre) Possibilità di arrivo: 25%

25% Valutazione: 20 milioni.

20 milioni. Secondo noi: l'ultimo anno in prestito al Valencia, nonostante una stagione da dimenticare per il club del Mestalla, Munir ha fatto benissimo, mettendo in fila 34 presenze e 6 rete. E' l'uomo adatto da plasmare e da trasformare in stella. L'uomo giusto, insomma, per la Roma.