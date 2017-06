Roma, Salah è del Liverpool: basterà Berardi per rimpiazzarlo?

Arrivederci Roma. Mohamed Salah è ormai un giocatore del Liverpool: manca solo l’ufficialità ma l’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 40 milioni di euro più bonus. L’esterno egiziano viene quindi sacrificato sull’altare del fair play finanziario. Non sarà facile per i giallorossi sostituirlo.

Quanto peserà l'addio di Salah?

Velocità, gol e assist, un giocatore da 83 presenze, 34 gol e 24 assist in due anni, comprese tutte le competizioni: la Roma perde parecchio. Nel 2015 Salah lasciò il Chelsea e si trasferì a Firenze nell’ambito dell’operazione Cuadrado per poi volare sei mesi dopo nella Capitale tra le polemiche. L’egiziano ha collezionato 65 gettoni nel campionato italiano creando 136 occasioni da rete e concretizzandole in 29 gol e 17 assist. Insomma, un patrimonio tecnico non indifferente che richiede un’operazione in entrata altrettanto importante per non indebolirsi.

Berardi è il possibile sostituto: la Roma perde incisività in zona gol

Il nome accostato alla Roma per prendere il suo posto è quello di Domenico Berardi, la cui valutazione iniziale di 40 milioni di euro sarà oggetto di trattative. Monchi si è già mosso su eventuali alternative andando sull’algerino Rachid Ghezzal, 25enne che si svincola dal Lione a parametro zero e che, come Berardi, è un mancino che gioca a destra. Le parole del presidente del Lione Aulas (“Andrà via”) sono più che un indizio e Di Francesco cerca elementi che possano svariare sulle fasce e giocare sulla corsia opposta per poter rientrare sul piede forte e concludere a rete. Nel 4-3-3 del tecnico ex Sassuolo la migliore opzione sembra essere proprio Berardi che conosce a meraviglia il modulo e le idee dell’allenatore che guidava i neroverdi. La sensazione, però, è che non basterebbe comunque a colmare il gap con il rischio di rimpiangere le doti realizzative di Salah, un giocatore capace di spaccare difese e partite. A Monchi e al suo staff il compito di aggiungere incisività all'attacco dei capitolini.