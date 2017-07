Roma, senti l'agente di Manolas: "Inter e Juventus sono due possibilità per Kostas"

Il ds giallorosso Monchi, a margine della conferenza stampa di presentazione del centrocampista francese Gonalons, ha chiaramente fatto capire ai tifosi che il mercato in uscita della Roma è chiuso e che i due pezzi pregiati, Manolas e Nainggolan, continueranno a vestire la maglia giallorossa anche nella stagione che sta per incominciare.

Visti i precedenti (Rudiger era stato messo fuori mercato ma proprio in queste ore sta svolgendo le visite mediche a Londra col Chelsea) però tanti tifosi capitolini non si fidano delle parole del direttore spagnolo e danno per scontata la cessione di Manolas, che è stato vicinissimo dal trasferirsi alla corte di Mancini allo Zenit San Pietroburgo.

A non escludere un cambio di casacca è anche il procuratore del 25enne centrale difensivo greco Ioannis Evangelopoulos, che intercettato da Tuttomercatoweb, ha chiaramente fatto capire che Manolas potrebbe continuare a giocare in Serie A ma con una maglia diversa da quella giallorossa…

" Preferisco non commentare quanto accaduto con lo Zenit. Mi limito a dire che è stata presa una decisione, ma non vado oltre. Permanenza probabile? Kostas è un giocatore della Roma ed è legato da un contratto fino al 2019. L’Inter può sperare di acquistarlo? L'Inter può essere una possibilità al pari di tante altre squadre: il Barcellona può esserlo, il Real Madrid può esserlo, la Juventus può esserlo. "

Insomma l’agente non è categorico riguardo al destino di Manolas e lancia lì anche la suggestione Juventus oltre alla solita richiesta dell’Inter, assisteremo a un derby di mercato oppure no? Lo capiremo molto presto anche perché senza una ridiscussione del contratto i giallorossi il prossimo anno la Roma difficilmente potrà incassare una cifra pari ai circa 30 milioni di euro, che potrebbe ricevere cedendo il greco questa estate.

Karsdorp: "Scudetto ad ogni costo", Monchi: "Esterno? Puntiamo un nome non scritto dai giornali"

Oggi a Pinzolo intanto la Roma ha presentato il suo nuovo terzino destro, l’olandese Karsdorp facendo anche il punto sul problema al menisco che lo costringerà a saltare la prima parte di preparazione…

" In questo momento non mi considero ancora un grande calciatore, non aspettatevi cose eccezionali. Una cosa però posso dirla: proveremo a vincere lo scudetto in tutti i modi. Spero di risolvere il problema in 3-4 settimane, non è facile essere qui e non potersi allenare. "

Presente alla conferenza stampa anche Monchi che ha confermato l’interesse per Nastasic e spiazzato un po’ i giornalisti per la richiesta dell’esterno offensivo…

" L'esterno alto non arriverà dalla Bundesliga. Ho letto tanti profili (Thauvin, Vela, Ben Arfa) ma noi stiamo lavorando su altri fronti. Nastasic per la difesa? Buon giocatore, esperto, con caratteristiche interessanti. In più è già stato in Italia. "