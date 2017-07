Rudiger ha firmato con il Chelsea: 35 milioni di euro più bonus alla Roma

Si attendeva soltanto la firma che, puntualmente, è arrivata. Antonio Rudiger lascia la Roma dopo due anni e diventa il difensore richiesto da Antonio Conte. Il Chelsea pagherà 35 milioni di euro più 4 di bonus per il tedesco classe 1993, portando così a 103 milioni di euro gli introiti dei giallorossi in questa sessione di mercato. Aggiungendo i bonus, si sale addirittura a 126.

Le cessioni della Roma (103 milioni di euro, 126 con i bonus):

GIOCATORE COSTO RUOLO Salah 42 m € + 8 bonus Attaccante Paredes 23 m € + 4 bonus Centrocampista Mario Rui 3 m € per il prestito + 7 per il riscatto Difensore Rudiger 35 m € + 4 bonus Difensore

Per la Roma si tratta di una notevole plusvalenza, considerando che nel 2015 aveva pagato allo Stoccarda soltanto 4 milioni di euro più 9 per il riscatto. Ora non resta da capire se Monchi manterrà la parola e chiuderà il mercato in uscita, considerando anche gli altri addii importanti maturati negli ultimi mesi (da Szczesny a Totti).

Gli acquisti della Roma (34,7 milioni di euro, 39,7 con i bonus):

GIOCATORE COSTO RUOLO Moreno 5,7 m € Difensore Karsdorp 14 m € + 5 bonus Esterno Pellegrini 10 m € Centrocampista Gonalons 5 m € Centrocampista

Dopo tante speculazioni, per Conte si tratta del primo vero acquisto pesante in una sessione estiva che sinora aveva portato soltanto l’arrivo di Willy Caballero a parametro zero a fronte delle cessioni di Asmir Begovic (10 milioni di sterline al Bournemouth), Dominic Solanke (al Liverpool), John Terry (Aston Villa, parametro zero) e Nathan Aké (Bournemouth, 20 milioni di sterline).