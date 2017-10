La Samp viene dominata nel primo tempo e poi ribalta l'Atalanta nella ripresa: 3-1 a Marassi

Quella che sembrava una domenica di sofferenza per la Sampdoria, si trasforma in un'altra cavalcata trionfale a Marassi. È il terzo successo per il Doria tra le mura amiche in questa stagione, quando ancora manca da recuperare la sfida con la Roma. La formazione di Giampaolo trova la forza per ribaltare un'Atalanta che nel primo tempo era stata sostanzialmente no-contest, un dominio netto che avrebbe meritato un premio migliore del solo gol di vantaggio firmato da Cristante. Finisce 3-1 per la Sampdoria, che trova le reti di Zapata (altra ottima prestazione), Caprari e Linetty, questi ultimi entrati dalla panchina ad inizio ripresa a cambiare volto e ritmo alla partita. Un premio alle scelte di Giampaolo, che continua nel suo percorso netto in casa: 3 vittorie su 3, 7 gol segnati e solo 2 subiti (Ciciretti alla prima giornata e oggi Cristante). Per i blucerchiati, il miglior modo per rialzarsi dopo il pesante 4-0 di Udine, anche un po' bugiardo, e per ricordare il presidente Paolo Mantovani a 24 anni dalla sua scomparsa. Con una partita da recuperare, la Samp sale a 14 punti, alla pari del Bologna e ad una sola lunghezza dalla Roma. Cala alla distanza, fisicamente e psicologicamente, l'Atalanta di Gasperini, che invece era stata protagonista di un primo tempo quasi perfetto, con l'unca grande pecca di aver concretizzato una sola delle numerose palle gol create. La Dea rimane ancorata a 9 punti.

La cronaca della partita

Il primo tempo è un monologo dell’Atalanta nonostante il primo pericolo lo corra Berisha, che sbaglia il controllo su un retropassaggio e rischia di regalare a Quagliarella il vantaggio. Al 10’ Puggioni è decisivo per due volte in pochi secondi: prima Ilicic rientra sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, ma è bravo il portiere blucerchiato, che si ripete sul tentativo a botta sicura dal limite di piatto di Freuler. Al 13’ Cristante, su assist geniale di suola di Ilicic, calcia fuori di destro da buona posizione. Al 21’ il meritato vantaggio: in ripartenza, cross di Spinazzola da sinistra e colpo di testa di Cristante ad anticipare l'uscita di Puggioni. Al 25’ è ancora Cristante a sfiorare il gol: su ottimo passaggio di Petagna, calcia di destro a lato sprecando una buona occasione. Al 30’ Petagna spizza di testa tra le braccia di Puggioni, al 32’ Zapata mette i brividi all’Atalanta ma viene chiuso bene in uscita da Berisha. Al 34’ è ancora Petagna a provarci, ma viene chiuso in corner sul tentativo di girata. Nella ripresa cambia tutto: Giampaolo si gioca subito un doppio cambio, entrano Caprari e Linetty per gli spenti Verre e Ramirez. La musica cambia ed al 56’ Zapata trova il pareggio, correggendo in rete di testa un bel cross di Quagliarella dal fondo. Tre minuti dopo Caprari trova il vantaggio: imbeccato da Zapata, Strinic trova un cross perfetto per la testa di Caprari che deposita in rete da due passi. Gasperini inserisce il Papu Gomez, l’Atalanta si ributta in avanti ma è la Samp a trovare la terza rete: al 68’ Praet entra in area e serve Linetty che evita Masiello e di destro calcia perfettamente sul secondo palo. Con gli ingressi di Cornelius e Vido, la Dea prova a scuotersi ma non riesce a riaprire la partita.

La statistica chiave

3 - La Sampdoria in casa è un rullo compressore: tre vittorie su tre partite, in attesa di recuperare quella con la Roma.

Il migliore in campo

Duvan ZAPATA – Corre avanti indietro per tutta la partita, anche in un primo tempo difficile per la Sampdoria è l’unico a restare a galla. Poi segna con merito il gol del pareggio e resta nel vivo del gioco per tutto il pomeriggio.

Il peggiore in campo

Andrea MASIELLO - Brutto e grossolano l'errore in chiusura su Linetty nell'azione del 3-1. Non preciso come al solito, resta nel mezzo anche sul gol di Caprari.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni, Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic, Verre (dal 46’ Linetty), Torreira, Praet, Ramirez (dal 46’ Caprari), Zapata (dall’87’ Kownacki), Quagliarella. All. Giampaolo

Atalanta (3-5-2): Berisha, Masiello, Caldara, Palomino, Hateboer, De Roon (dal 60’ Gomez), Freuler, Spinazzola, Cristante, Petagna (dal 67’ Cornelius), Iličić (dal 72’ Vido). All. Gasperini

Arbitro: Maurizio Mariani

Gol: al 21’ Cristante, al 56’ Zapata, al 59’ Caprari, al 68’ Zapata.

Ammoniti: Freuler, Silvestre, Hateboer, Regini, Caprari, Cristante.