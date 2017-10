Sampdoria-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Marco Giampaolo

Indisponibili: Capezzi

Squalificati: Barreto

Atalanta: (3-4-1-2): Berisha, Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Indisponibili: Schmidt, Toloi

Squalificati:

Statistiche Opta

90 i confronti in Serie A tra Sampdoria e Atalanta: avanti i blucerchiati per 35 successi contro i 25 nerazzurri – 30 pareggi completano il quadro.

35 successi della Samp contro l’Atalanta in campionato: solo contro la Roma (38) i genovesi hanno vinto più partite di Serie A.

Un solo successo per l’Atalanta negli ultimi nove incroci a Genova contro la Samp: completano il parziale sette successi interni ed un pareggio.

La Sampdoria ha perso l’ultima partita di campionato dopo una serie di tre vittorie e due pareggi, subendo tanti gol quanti nelle cinque gare precedenti (quattro).

La Sampdoria ha segnato due gol in ognuna delle ultime tre partite casalinghe in Serie A, l’ultima volta che è ha realizzato almeno due reti per quattro incontri consecutivi è stata nel settembre 2015.

L’Atalanta ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite di campionato.

Nessuna squadra ha subito più gol della Sampdoria nei primi 15 minuti di gioco (tre) in questo campionato.

L’Atalanta è la squadra che ha recuperato più palloni in questo campionato (496).

Fabio Quagliarella ha segnato 10 gol contro l’Atalanta: a nessuna squadra ha realizzato più gol in Serie A.

Alejandro Gomez è, con Paulo Dybala, il primo giocatore per dribbling riusciti in questa Serie A (26) – inoltre il Papu è anche il giocatore che ha subito più falli (sempre 26).