Sampdoria-Crotone: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Dodò

Squalificati:

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Izco, Mandragora, Stoian; Trotta, Budimir. Allenatore: Nicola

Indisponibili: Tumminello, Kragl

Squalificati:

Statistiche Opta

Solo il Chievo e il Pescara (zero) hanno guadagnato meno punti della Sampdoria nelle due sfide contro il Crotone nello scorso campionato (uno).

Considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia, il bilancio tra queste due squadre è in perfetto equilibrio grazie a tre successi a testa e tre pareggi.

In sei delle ultime otto partite di campionato la Sampdoria ha segnato almeno due reti a partita – è però rimasta a secco di gol nei restanti due match.

La Sampdoria ha vinto gli ultimi tre incontri casalinghi di Serie A dopo non aver trovato i tre punti nelle precedenti cinque (2N, 3P): non arriva a quattro successi interni di fila dal dicembre 2016.

Il Crotone è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di campionato (1V, 2N) dopo che aveva perso tutte le precedenti tre.

Sei punti guadagnati da situazioni di svantaggio in questa Serie A per la Sampdoria in casa (record in questo campionato) – dall’altra parte il Crotone non è mai passato in vantaggio in trasferta.

Nell’ultimo turno contro l’Atalanta, i blucerchiati hanno trovato due gol con giocatori subentrati dalla panchina (Caprari e Linetty) – sono la squadra con più reti arrivate dalla panchina di questa Serie A (tre).

Simy, un gol e un assist nelle ultime due di campionato, ha firmato la rete della vittoria nella sfida di ritorno della scorsa stagione, al Ferraris contro la Samp.

Marcus Rohden è l’unico giocatore del Crotone con più di una rete all’attivo in questo campionato: tutti i suoi tre gol in A sono arrivati da dentro l’area su assist di Marcello Trotta.

Fabio Quagliarella è rimasto a secco nelle ultime quattro presenze di Serie A: era andato a segno in tutte le precedenti sei (otto gol nel parziale).