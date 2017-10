Sampdoria-Roma, doppia data per il recupero: 13 dicembre oppure 24 gennaio

Ci sono addirittura due date per il recupero di Sampdoria-Roma, rinviata il 9 settembre scorso per l'allerta meteo diramata dalla Regione Liguria: la prima opzione è il 13 dicembre 2017 alle 20.45, nel caso in cui la Sampdoria non si qualificasse agli ottavi di finale di Coppa Italia. I blucerchiati saranno impegati il 28 novembre contro il Pescara e, in caso di successo, farebbero slittare ulteriormente la data del recupero. In tal caso, infatti, la data è quella del 24 gennaio 2018 alle 20.45.