Sardar Azmoun verso la Lazio: scheda e segreti del giocatore

Di Sardar Azmoun l'Europa che conta si è accorta lo scorso 23 novembre, quando proprio lui, con un gol, contribuiva alla storica vittoria della cenerentola Rostov sul gigante Bayern, nei gironi di Champions League. 8 mesi più tardi è proprio l'iraniano, 22 anni, oggi al Rubin Kazan, il primo obiettivo di una Lazio alla costante ricerca di un profilo offensivo ideale.

Dati anagrafici

Nato: 1° gennaio 1995 a Gonbad (22 anni)

Ruolo: attaccante

Piede preferito: destro

Nazionale: Iran (26 presenze, 19 gol)

Statistiche: a Rostov le cose migliori

Limitandoci al campionato, l'annata migliore di Azmoun è il 2015/16: 9 gol in Russian Premier League, torneo che il Rostov ha incredibilmente sperato di vincere fino all'ultima giornata (alla fine se l'è aggiudicato il CSKA Mosca). L'iraniano, come detto, si è però fatto conoscere in Europa nella stagione seguente: 4 gol in Champions tra preliminari e girone, tra cui uno all'Atletico Madrid e un altro al Bayern.

Squadra-Anni Presenze Gol Rubin Kazan (2012-2015 e 2017) 29 5 Rostov (2015-2017) 62 19 ULTIMA STAGIONE (Rubin Kazan, da luglio) 2 0

Valutazione: dai 15 ai 18 milioni

È questa la cifra minima che la Lazio deve sborsare per assicurarsi il talentuoso attaccante iraniano. Anche se nell'ultimo anno il giocatore è stato al centro di una "guerra" tra il suo ex club e l'attuale: oggetto del contendere una clausola di riscatto presente nel suo contratto, fatta inizialmente valere dal Rostov ma contestata di fronte alla Giustizia sportiva russa dal Rubin Kazan, che attualmente può contare su Azmoun nella propria rosa ed è dunque l'effettivo proprietario.

Qualità: un attaccante moderno

Azmoun è una punta, è alto più di un metro e 80, ma se pensate a un centravanti vecchio stile toglietevi l'idea dalla testa: le sue movenze sono quelle di un attaccante che con il pallone ci sa fare, che sa trattarlo con eleganza e che certamente non rimane piantato in una sola zona del campo. Anzi: la sua qualità principale è quella di sapersi muovere lungo tutto il fronte offensivo, aprendo varchi per i compagni e trasformandosi, a seconda delle situazioni, in esterno o trequartista.

Difetti: qualche scelta sbagliata

Proprio per questo, nonostante Azmoun abbia saltuariamente dimostrato di avere uno spiccato senso del gol, le reti non sono mai arrivate a grappoli nella sua ancor verdissima carriera: il suo massimo è di 9, come si diceva, nell'anno in cui il Rostov ha sfiorato uno storico titolo. Più potente che veloce, ha poi alcuni difetti dovuti principalmente alla giovane età, e dunque potenzialmente cancellabili: su tutti, qualche scelta sbagliata con il pallone, trattenuto più del dovuto tra i piedi.

Curiosità: gli inizi nella pallavolo

Azmoun non ha iniziato calciando una palla con i piedi, ma colpendola con le mani: prima di passare il calcio, la sua prima passione era infatti il volley. La motivazione? Il padre era un buon pallavolista, tanto da essere convocato nella nazionale iraniana.

Video: ecco come gioca Azmoun

Video: le giocate di Azmoun