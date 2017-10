Sarri "risponde" a Spalletti: "Io ministro economia? Lui è il Ministro della difesa..."

Le parole di Maurizio Sarri

“Handanovic è il portiere più forte al mondo in questo momento, era nella normalità che facesse una gran partita. Abbiamo trovato di fronte una squadra solida, ma sono soddisfatto perché la squadra ha fatto una prestazione con costanza. Abbiamo cercato di cambiare i centrocampisti nella ripresa per capire se potevamo protrarre la tanta pressione, facendo bene. Fare 75% di supremazia territoriale, non concedendo tanto, vuol dire fare un'ottima partita. Cosa si può migliorare? Sulla gara di stasera due o tre situazioni di cross dagli esterni abbiamo riempito poco l'area. Poi ho visto un paio di scelte che non mi sono piaciute in area, quando uno dei nostri poteva servire un compagno con lucidità e venire a capo dell'azione. Se devo essere sincero vedo la mia squadra con più motivazione in campionato rispetto all'Europa. Stasera abbiamo avuto tanta determinazione per 90', a Manchester invece per 55', quindi meglio stasera. Certo è che il City ha un valore più alto, ma la mia sensazione è questa. E' chiaro che qualcosa ci toglie la Champions, ma è una fortuna perché è bellissimo farla. Pagheremo quello che dobbiamo. Punto guadagnato o due punti persi? A livello di predominio territoriale e palle gol sono due punti persi, ma abbiamo fatto un'ottima prestazione. Se continuiamo così le squadre che faranno punti qui sono pochi. Che ministro è Spalletti? A vederlo stasera della difesa (con sorriso ndr.)”.

Maurizio Sarri Napoli 2017LaPresse

Le parole di Luciano Spalletti

“E' chiaro che a questi calciatori vadano fatti i complimenti. Voi continuate a dirci che siamo fortunati, noi lo sappiamo e ci fa piacere, ma la mia vera fortuna è quella di allenare questi calciatori qui, che sanno fare il loro mestiere, che sanno dove vogliono andare e di conseguenza oggi sono venuti qui giocando una buonissima partita, che poteva essere giocata ancora meglio. Ci si viene ad ammorbidire su quello che deve essere il nostro piglio. Anche il Napoli ha giocato una buonissima partita. Certi momenti sembra di giocare coi figli di Goldrake, perché fanno di tutto, sforbiciate, palla in tribuna, vengono ad aggredire, si abbassano tutti, hanno questo possesso con questa velocità. Ma noi stiamo facendo progressi, con grande serietà. In alcuni momenti stasera ci è andata anche male. Detto questo dobbiamo e possiamo crescere. Il Napoli ha tre anni dietro. La nostra squadra è ancora un po' impaurita, oggi abbiamo sbagliato delle ripartenze. E' vero che c'è un tempo in più per assimilare, ma bisogna fare velocemente. Scudetto? Sì, quest’anno vinciamo lo Scudetto (chiaramento ironico di fronte alle continue domande che lo hanno infastidito, ndr.)

Luciano Spalletti, Inter, Getty ImagesGetty Images

Le parole di Matias Vecino

“Sapevamo che oggi c’era una partita molto difficile contro forse la miglior squadra del campionato. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, ma abbiamo portato a casa un punto importante. Siamo in un percorso di crescita, non era facile fare punti qui, ma dobbiamo vincere martedì per dare valore a questo punto. Queste partite ci servono per migliorare e per credere nello scudetto. Dobbiamo recuperare al più presto possibile e vincere martedì. Sfidiamo una squadra che è in un buon momento e dobbiamo cercare di vincere”.

Le parole di Raul Albiol

"Sarri soddisfatto? Sicuramente per il lavoro della squadra, il lavoro difensivo è stato buono e non abbiamo subito gol. Sappiamo che l’Inter è una squadra forte e che oggi dovevamo soffrire. Anche loro hanno avuto occasioni e alla fine il pareggio è giusto. Poteva essere un risultato importante per il campionato, ma il campionato non finisce oggi. Dobbiamo continuare così, l’Inter è una bella squadra, sono dietro di noi e questo vuol dire che sono forti. Siamo migliorati soprattutto nella concentrazione. Dobbiamo continuare, oggi sarebbe stato un colpo importante al campionato, ma c’è ancora tanto da giocare”.