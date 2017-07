Sarri scettico sulla Var: "Se mi danno un rigore contro voglio capire chi decide"

Maurizio Sarri è indubbiamente il tecnico che ha fatto giocare il miglior calcio in Serie A nell’ultima stagione portando il Napoli ad infrangere il record di punti e gol segnati in Serie A. Schietto e poco incline alle mediazioni e alle innovazioni, il tecnico del Napoli – da sempre ipercritico contro le partite a mezzogiorno – trova un altro potenziale nemico all’orizzonte, la Var, la moviola in campo che permetterà a un assistente addizionale di rivedere situazioni controverse e comunicare al direttore di gara se assegnare rigori, annullare o convolidare gol e sbrogliare situazioni problematiche. Sarri non appare entusiasta di questa introduzione e a margine della prima conferenza stampa a Dimaro, non nasconde le sue perplessità…

" La Var è un discorso ancora da valutare e chiarire, non mi sembra che i primi tentativi siano stati di grande livello. Dovranno essere dichiarati i nomi di quelli che staranno davanti alla tv perchè voglio sapere i nomi di quelli che giudicheranno le nostre sorti. Voglio che nella designazione ci siano anche quelli che andranno alla Var, altrimenti diventa tutto discutibile. Se qualcuno ci dà un rigore a favore o contro, voglio sapere il nome di chi lo ha fatto". "

"Rimasti tutti per provare a vincere un trofeo importante, De Laurentiis va conosciuto…"

La stagione che sta per iniziare per il Napoli deve inevitabilmente portare qualcosa in dote, qualche trofeo concreto… Sarri ne è consapevole anche se chiede a tifosi e media di non imporre l’obbligo della vittoria ai suoi ragazzi.

" Io spero che questa squadra vinca qualcosa, per il nostro gruppo e popolo deve essere un sogno ma non voglio che venga chiesto alla squadra perchè non sarebbe giusto. Se siamo rimasti insieme è perchè abbiamo questo sogno in comune. Il rendimento con le piccole ci ha frenati nella rincorsa alla Juve? La perdita di punti contro le piccole è una cosa che succederà ed è quasi inevitabile. A noi interessa la continuità e noi l’abbiamo persa per 20 giorni lasciando dei punti. C’è da capire se quei 20 giorni sia stati un disagio tattico o la squadra ha perso capacità di applicazione in campo, io credo in entrambe le cose. La squadra sotto il punto di vista mentale ha fatto anche un salto di qualità nell’ultima parte. Ho visto una squadra convinta dei propri mezzi, che si divertiva ma voleva anche portare a casa i punti. "

Sarri, che ha evitato di parlare di rinforzi ed auspicato che anche Ghoulam prolunghi e continui a restare azzurro, ha anche parlato del rapporto con De Laurentiis con cui in passato c’è stato qualche screzio…

" De Laurentiis ha sue idee ed in certi momenti le esprime in un certo modo, ma basta conoscere le persone. Ha dei momenti in cui può svalvolare, ma se lo senti al telefono il giorno dopo è tornato la persona calma di prima. Il compromesso è saper contenere i momenti in cui va per la sua strada, ma in altre società c’è di più da ingoiare. Se mi manca un difensore come Bonucci per fare il salto di qualità? No grazie, ho Tonelli e Maksimovic e in forma possono fare davvero bene. "

Insigne punge la Juve: "Odiosi certi loro attegiamenti…"

Presente alla conferenza stampa anche Lorenzo Insigne che, come i compagni, ha preferito non nominare la parola scudetto e ha spiegato cosa non sopporta della Juventus.

" Per parlare di Scudetto è ancora presto, ma vogliamo dare tutto perché sappiamo che sarà un anno importante. Abbiamo dato il massimo nelle ultime partite lanciando una base da cui dovremo essere bravi a ripartire. La Juve? A volte a noi giocatori danno fastidio certi atteggiamenti. Loro li hanno, non so se glieli impone la società. Ma quest'anno posso dire che partiremo forti, così potremo arrivare ad un traguardo importante. "