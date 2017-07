Sarri toglie pressioni al Napoli: "Noi favoriti? No, non ci casco"

"Abbiamo svolto un ritiro intenso e impegnativo, sono soddisfatto dell'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi". Così l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro. "Ho visto tanta concentrazione ed applicazione da parte del gruppo ed il fatto di aver potuto lavorare con l'intera rosa sin da subito è un aspetto positivo - ha aggiunto -Sono molto soddisfatto anche per il grande entusiasmo che ci hanno trasmesso i tifosi. Siamo un po' affaticati dopo due settimane così dure, però c'è in noi la fiducia e la certezza di aver fatto le cose giuste". Per l'allenatore "La partita con il Chievo di ieri fa relativamente testo perchè venivamo da tanti carichi di lavoro. Sappiamo che contro di noi molte squadre si chiudono e sappiamo benissimo in cosa dobbiamo migliorare per crescere". E sottolinea: "Abbiamo subìto gol per una distrazione e questo è un problema che ci portiamo dietro da tempo. Ieri certamente non eravamo brillanti, a causa del lavoro pregresso, ma è anche vero che bisogna assolutamente limare questi errori che ci hanno condizionato anche in passato".

"Ounas non va sovraccaricato di aspettative"

"Dobbiamo fare di tutto per passare il turno, questo lo sappiamo perchè la Champions è un nostro obiettivo. E sappiamo anche che sarà difficile considerati i precedenti delle italiane con il preliminare. Però non dobbiamo neppure caricare troppo l'attesa. Cercheremo di arrivare pronti alla sfida e poi vedremo cosa dirà il campo - ha aggiunto Sarri - Io non so ancora quanto possa crescere la squadra, ma certamente stiamo curando anche sui minimi particolari per dar fondo a tutte le nostre potenzialità". Rispetto all'anno scorso "avremo l'apporto di Milk che è rientrato dall'infortunio, sta bene e potrà dimostrare il suo valore. Mi aspetto tanto anche da Maksimovic che dopo un periodo di ambientamento con le dinamiche della difesa a 3, può essere un uomo importante per noi". Su Ounas: "Ha qualità e prospettive per esprimersi ad alti livelli, ma ha bisogno di tempo, è giovane e non va sovraccaricato di aspettative"

" Io so che c'è bisogno di mentalità ed umilità per ambire a certi traguardi. La squadra si è espressa benissimo nella seconda parte della scorsa stagione, ma non è scontato che si ripeta, perché nel calcio ci sono tanti aspetti che si rinnovano e possono mutare. E poi i numeri dicono che siamo arrivati terzi lo scorso anno e ci sono due club come Milan e Inter che stanno facendo un mercato importantissimo, credo sia una cazzata credere siamo i favoriti, non ci voglio cascare. Non abbiamo fatto un mercato che ha stravolto la squadra, se tutto va bene siamo gli stessi dell’anno scorso ed abbiamo due squadre davanti. "

Di certo noi stiamo lavorando bene, non abbiamo altra garanzia che dare il massimo per cercare di essere protagonisti. Sarà un campionato ancor più competitivo ed equilibrato e bisognerà avere la testa giusta oltre che la condizione fisica per arrivare fino in fondo - aggiunge -. Il nostro desiderio è quello di regalare gioie al popolo napoletano che ci sta davvero seguendo con tantissima passione ed affetto".