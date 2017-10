Sassuolo, al Mapei Stadium non si vince: 0-0 in casa col Chievo

Il Sassuolo migliora, ma bisognerà ancora attendere per centrare la prima vittoria casalinga della stagione. Contro il Chievo finisce 0-0, con la squadra di Maran che si può accontentare, nonostante le diverse occasioni create nel secondo tempo. Per Bucchi ci sarà da guardare, però, il bicchiere mezzo pieno: con il 4-3-3, anziché il 3-5-2, la tenuta difensiva è stata positiva, se si considerano le ultime prestazioni, soprattutto l'ultima contro la Lazio prima della sosta. Punto interrogativo su Berardi, autore solo di un gol e 0 assist in questo avvio di stagione. Il classe '94 non riesce a migliorarsi, e soprattutto non riesce a trascinare questo Sassuolo.

Cronaca

Sassuolo subito aggressivo, con Missiroli che gira di testa sfiorando il palo alla sinistra di Sorrentino. Il portiere del Chievo deve intervenire poco dopo, prima su Berardi - ma non riesce però a bloccare la sua conclusione - poi sul tentativo di tap-in di Matri. Il Chievo fa maggior possesso e si distingue per una migliore qualità di fraseggio, ma le occasioni scarseggiano per la squadra di Maran. Pucciarelli cerca l'eurogol con un controllo e tiro dalla distanza, ma l'ex Empoli non riesce a trovare la porta di Consigli. Nel finale di tempo grossa chance per Berardi che sfugge a Tomović, ma si fa murare da Sorrentino che sceglie bene il tempo dell'uscita.

In avvio di ripresa, subito una chance per Pucciarelli, ma la sua conclusione non inquadra la porta di Consigli. I due tecnici non aspettano troppo a cambiare, e Maran inserisce Garritano mentre Bucchi opera un doppio cambio, dando spazio a Falcinelli e Sensi. Il Sassuolo cresce, ma di grande occasioni non se ne vedono, dall'altra parte sfiorano invece il gol Stepinski, Castro con un pallonetto e Garritano. Nel finale occhio a Falcinelli: prima manda alto su colpo di testa, non sfruttando una pessima uscita di Sorrentino, poi chiede un rigore per un contatto in area con Gamberini.

La statistica

0 - Le vittorie casalinghe del Sassuolo, che al Mapei Stadium ha vinto solo contro il Cesena, ma in Coppa Italia, in questo inizio di stagione.

2017/18 Sassuolo-Chievo MatriLaPresse

Il Tweet

6 presenze e 0 gol per Falcinelli. Non saranno proprio contenti i fanta-allenatori che lo hanno acquistato all'asta del fantacalcio...

Il migliore

Alessandro GAMBERINI - Annulla Matri nel primo tempo, anche con Falcinelli se la cava, chiudendo molto bene sull'ex attaccante del Crotone.

Il peggiore

Domenico BERARDI - Strana involuzione del classe '94, che non riesce a trascinare i suoi. Nel finale di primo tempo sbaglia una clamorosa occasione, nella ripresa sparisce dai radar.

Tabellino

Sassuolo-Chievo 0-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola (72' Lirola), P.Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli (54' Sensi), Duncan; Berardi, Matri (54' Falcinelli), Politano. All. Cristian Bucchi

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Tomović; L.Castro, Radovanović, N.Rigoni (53' L.Garritano); Birsa (76' Pellissier); Inglese (68' Stepinski ), Pucciarelli. All. Rolando Maran

Arbitro: Gianluca Manganiello, sezione Pinerolo

Ammoniti: 62' Duncan, 66' Gazzola

Espulsi: nessuno