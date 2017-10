Sassuolo-Chievo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Sensi, Peluso; Matri, Berardi. Allenatore: Cristian Bucchi

Indisponibili: Goldaniga, Adjapong, Dell’Orco, Letschert

Squalificati:

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Bastien; Birsa, Pucciarelli; Inglese. Allenatore: Rolando Maran

Indisponibili: Hetemaj, Meggiorini, Gobbi

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha perso le ultime due sfide di campionato contro il Chievo dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti cinque (2V, 3N).

I neroverdi non hanno mai segnato più di una rete a partita contro il Chievo in Serie A: sono rimasti a secco in due delle otto sfide di campionato.

Il Sassuolo ha vinto solo uno dei primi sette incontri di questo campionato (1N, 5P), non riuscendo mai a segnare più di un gol a partita nel parziale.

Il Sassuolo ha concesso 15 gol finora in campionato: ha fatto peggio dopo sette giornate in Serie A solo nella sua prima stagione nel massimo campionato, quando ne concesse 21.

Il Chievo ha vinto le ultime due partite di campionato: i gialloblu non arrivano a tre successi di fila da aprile 2016.

Nell’ultima trasferta di Serie A, giocata contro il Cagliari, il Chievo ha mantenuto la porta inviolata dopo una serie di 11 gare esterne con gol subiti (22 nel parziale).

In questo campionato solo l’Inter (18) ha utilizzato meno giocatori di Sassuolo (19) e Chievo (20).

Il Sassuolo è una delle uniche quattro squadre (insieme a Benevento, Crotone e SPAL) a non avere nemmeno un giocatore sopra quota una rete.

Domenico Berardi non ha ancora fornito un assist in questo campionato: dal 2013/14 solo Insigne (32) ha fatto più passaggi vincenti del neroverde (31) tra gli attaccanti in Serie A.

Il Sassuolo è la vittima preferita di Roberto Inglese in Serie A: tre gol (grazie alla sua unica tripletta in A) in tre partite contro i neroverdi per lui nel massimo campionato.