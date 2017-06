Schick-Juventus, completate le prime visite mediche: appuntamento a fine Europeo

Patrik Schick ha svolto nella giornata di oggi gran parte delle visite mediche di rito presso il J Medical a Torino. Lo comunica la Juventus in una nota sul proprio sito ufficiale.

In serata, l'attaccante è atteso in Polonia dalla sua Nazionale Under 21, per il prosieguo dell'Europeo di categoria.

Il giocatore ceco, 'esploso' questa stagione con la maglia della Sampdoria, completerà gli accertamenti una volta libero da impegni agonistici.